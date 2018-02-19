فاهم القاسمي يؤكد أهمية الابتكار في تقدم المجتمعات

الشارقة 24:



أكد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، أهمية الابتكار في تقدم المجتمعات، لافتاً إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاج الابتكار، وترسيخ فكر الإبداع بين الأجيال، ما يعزز تنافسية القطاعات المختلفة ويبشر بقفزات نمو نوعية تتناسب مع توجهات الدولة وأهدافها.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فاهم القاسمي لكل من مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وواجهة المجاز المائية، اطلع خلالها على أحدث الابتكارات والاختراعات التي عرضتها العديد من الجهات الحكومية لإمارة الشارقة ومؤسساتها التعليمية والجهات الاتحادية خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة حالياً في الشارقة.



وأعرب رئيس دائرة العلاقات الحكومية عن بالغ تقديره للمشاركات المتميزة من قبل الجهات والمؤسسات الحكومية، التي تعكس حرصهم على مواكبة منظومة الابتكار والإبداع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة مما يبشر بمستقبل حافل بالإنجاز والعطاء ويعزز مكانة الإمارة ضمن منظومة الابتكار العالمية.



واطلع الشيخ فاهم القاسمي على ابتكارات ومبادرات إبداعية لأكثر من 26 جهة ومؤسسة حكومية مشاركة، بالإضافة إلى ابتكارات المؤسسات التعليمية مشيداً بالعديد من الابتكارات التي عمل على تنفيذها طلبة الجامعات.



ولفت إلى دور الفكر الرقمي في نهضة المجتمعات وتطويرها، مشيراً إلى جهود إمارة الشارقة في رعاية وتنمية ودعم الإبداع والموهبة التي تعتبر أساس الابتكار وتوفير بيئة إبداعية متكاملة ملائمة للإبداع ووضع الآليات المناسبة المتعلقة بتحفيز الإنتاج الفكري والابتكار مما يسهل عملية التحول الرقمي التي يجري العمل عليها لتحقيق التنمية المستدامة.