الجروان: 40 مشروعاً في ضيافة "الفضاء والفلك" بالشارقة خلال شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24 - محمود سليم:



قال إبراهيم الجروان، مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إن المركز يستضيف أكثر من 40 مشروعاً من الجامعات، والهيئات الاتحادية، والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى ورش العمل المصاحبة لشهر الإمارات للابتكار في الشارقة، والتي تحفز فكر الإبداع والابتكار لدى المشاركين.



وأشار الجروان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن هناك بعض المشاريع التي يشارك بها المركز في شهر الابتكار، مثل تطوير الهولوجرام "تقنية التصوير التجسيمي"، وتطوير الهوائيات لرصد النشاط الشمسي.



وأوضح أن مشاركة المركز في شهر الابتكار يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو الانطلاق إلى الفضاء والوصول إلى المريخ.