بلدية الشارقة تفتتح حديقة الزبير العامة

الشارقة 24:



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة نشر المسطحات الخضراء، وترسيخ الثقافة البيئية لدى الجميع، دشنت بلدية مدينة الشارقة حديقة الزبير العامة، بالتزامن مع انطلاق أسبوع التشجير الثامن والثلاثين الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت عنوان "بيئة خضراء مستدامة"، حيث تولي البلدية أهمية كبيرة بزيادة الرقعة الخضراء وزيادة عدد الحدائق والاهتمام بالبيئة، كما ستنظم العديد من الفعاليات في عدد من الحدائق خلال الأسبوع.



حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة والمهندس حسن التفاق مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة، وعدد من رؤساء وممثلي الدوائر المحلية في حكومة الشارقة وعدد من المسؤولين من مختلف إمارات الدولة، ولفيف من الحضور.



أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً تؤتي ثمارها، فبفضل توجيهاته أصبحت الشارقة إمارة غناء، تزخر بالحدائق والمسطحات الخضراء، ولذلك تحرص البلدية بشكل دائم على الاهتمام بالزراعة وزيادة الرقعة الخضراء وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الزراعة والمحافظة على البيئة، ودائماً ما تتوج البلدية هذه الجهود من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الدولة، خصوصاً البيئية منها.



وأشار سعادة ثابت سالم الطريفي إلى أن مشاركة بلدية مدينة الشارقة في أسبوع التشجير الثامن والثلاثين الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة على مستوى الدولة تحت شعار "بيئة خضراء مستدامة" يأتي انسجاماً مع توجهات الدولة واهتمام القيادة الرشيدة والحكيمة بالحفاظ على البيئة، وحماية النباتات وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وهو نهج أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي حول الصحراء القاحلة إلى واحة خضراء، كما أولى رحمه الله البيئة اهتماماً كبيراً لأنها جزء عضوي من بلادنا وتاريخنا وتراثنا.



وأوضح سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن ارتداء الشارقة الخضراء لثوب الجمال لم يأت من فراغ، بل جاء من متابعة صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرة والحثيثة ودعمه لقطاع الزراعة والبيئة بالبلدية، ما جعل المساحات الخضراء في الإمارة تضاهي نظيرتها في كل دول العالم بل وتتفوق عليها، فإذا كانت الشارقة إمارة العلم والثقافة ووجهة الباحث عن المعرفة والاطلاع على التراث، فهي أيضاً المدينة الخضراء الصحية الصديقة للطفل والأم والأسرة وكبار السن.



ومن جهته قال سعادة المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: "التشجير والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء يمثل إرثاً ثقافياً لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وتأتي احتفالية أسبوع التشجير تأكيداً على الاحتفاء بهذا الإرث، ودعما وتعزيز للجهود التي تبذلها حكومة الدولة عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية، بالإضافة لمساهمات القطاع الخاص".



وأشار إلى أن الاحتفالية تأتي في دورتها الحالية متزامنة مع عام زايد ما يعطيها زخم وأهمية كبرى، كون المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ومؤسس فكر وتوجهات الحفاظ على البيئة والاهتمام بزيادة المساحات الخضراء في الدولة، لافتا إلى أن هذا التزامن يتطلب المزيد من العمل والجهد في هذا المجال.



وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في إمارات الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص تعمل على تحقيق معايير الاستدامة في زيادة المساحات الخضراء في الدولة، من خلال تحسين وتطوير قدرات النباتات والأشجار المحلية لتستطيع التكيف والاستمرار وتحقيق دورها في التوازن البيولوجي للبيئة المحلية للدولة.



وأعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به بلدية الشارقة والجهات الحكومية المختصة في باقي الإمارات للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، بما ينسجم مع أهدف رؤية الإمارات 2021.



من جانبه أكد المهندس حسن التفاق مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة أن احتفالات البلدية بأسبوع التشجير لهذا العام زاخرة بالفعاليات وذلك انطلاقاً من توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لإبراز الوجه الحضاري المتميز لإمارة الشارقة ودولة الإمارات عامة، واستكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى نشر وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتعزيز البنية الزراعية، ومن حرصها على دعم عملية التشجير بالإمارة كونها قضية بيئية مؤثرة ومورداً زراعياً مهماً، مشيراً إلى أن تجربة الشارقة في نشر المسطحات الخضراء تعد نموذجاً يحتذى به، حيث ارتكزت على معايير علمية ووسائل تطبيقية حديثة لتنفيذها سواء من حيث اختيار النباتات أو طرق الري، بالإضافة إلى التصاميم المعمارية المبتكرة وتوظيف الذائقة الفنية التي تتمتع بها الشارقة في إنشاء الحدائق والمتنزهات.



وأوضح المهندس حسن التفاق أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على توظيف الدور الثقافي الواعي الذي تشهده الإمارة في التحليل العلمي لاحتياجات الإنسان لذا أنشئت الحدائق المتعددة وفق المعطيات البيئية وظروف كل منطقة تماشياً مع طبيعتها المعمارية لإضفاء البعد الجمالي على المنطقة وإدخال السعادة على السكان والزوار، مشيراً إلى أن حديقة الزبير تقام على مساحة 38ألف متر مربع، وتحتوي على دورات مياه للرجال والنساء وغرفة للحارس وأخرى للمشرفة، وكافتيريا وملعب كرة قدم عشب اصطناعي، وملعبين كرة طائرة، ومبنى إضافي يحتوي على دورات مياه للرجال والنساء، وألعاب أطفال، وتمت مراعاة وجود أشجار السدر والغاف عند تصميم الحديقة، حيث حرصت البلدية على إنشائها مع بقاء الأشجار وهي متواجدة داخلها وعلى أطرافها ويبلغ عددها 15 شجرة.



وأشار مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة إلى أنه ضمن الاحتفال بأسبوع التشجير سيقام حفل تكريم الفائزين المشاركين في مسابقة أجمل حديقة لعام 2018 في دورتها الـ 15، يوم الخميس المقبل، في قاعة مسرح البلدية بمنطقة المصلى، والتي نظمت هذا العام تحت شعار "حديقتي سعادتي" بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التوسع في إنشاء الحدائق المنزلية والمدرسية، وتعزيز الجوانب الجمالية والحضارية لمدينة الشارقة.



وقدمت البلدية درعاً لمعالي وزير التغير المناخي والبيئة سلمه إياه سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، تقديراً للجهود التي يبذلها للاهتمام بالبيئة وتفضله بتلبية دعوة البلدية لافتتاح حديقة الزبير ومشاركتها فعاليات أسبوع التشجير.



وفي ذات السياق، أكدت مريم علي بلال رئيس شعبة فعاليات الحدائق في بلدية مدينة الشارقة أن الاحتفال بافتتاح الحديقة صاحبه معرض أدوات زراعية ومشاركة ذوي الإعاقة في الزراعة، ومشتل للفواكه الخاص بإدارة الزراعة والحدائق، ومعرض لمنتجات مشرفات الحدائق، ومعرض للفواكه من إنتاج مشتل الفواكه، وستستمر فعاليات أسبوع التشجير في عدد من الحدائق التي تفتح أبوابها في الفترتين الصباحية والمسائية كحديقة الزبير العامة وحديقة الصجعة، وفي الفترة المسائية فقط كحدائق النوف والقراين والحزام الأخضر والرمثا والناصرية، وستقام فعاليات حدائق الفترة المسائية داخل الصالات المغلقة في تلك الحدائق.



وأوضحت أن هذه الفعاليات تهدف إلى إبراز غرس القيادة الرشيدة في المحافظة على الموروث النباتي المحلي، والاهتمام بنباتات البيئة المحلية والتوعية بأهمية التشجير بما يحافظ على زيادة المسطحات الخضراء، وإشراك فئات المجتمع في فعاليات أسبوع التشجير وتعزيز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، وتطبيق التقنيات الذكية والابتكارات المتميزة وأفضل الممارسات فيها.



وأشارت مريم علي إلى أنه سيتم عمل ورش عمل للجمهور ومحاضرات توعوية ومسابقات زراعية، منها ورش عمل للأطفال بعنوان المزارع الصغير وتهدف إلى التعرف على كيفية زراعة الشتلات الزراعية، ومسابقة عمل لأفضل رسم عن موضوع التشجير تعكس الرؤية التخيلية للمشاركين عن أهمية التشجير في حياتنا، وتقديم مسابقات ومعلومات زراعية عامة تتضمن أسئلة توعوية عن أهمية التشجير والمسطحات الخضراء في الحد من تلوث البيئة وإضفاء المظهر الجمالي للمدن.