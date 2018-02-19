لعبة الـ "ليغو" تعلم صناع القرار فن الإبداع وحل المشكلات

الشارقة 24:



قد تكون لعبة الـ "ليغو"، وهي اختراع دنماركي يتكون في معظمه من لبنات مصنوعة من البلاستيك يتم تركيبها لبناء مجسمات مختلفة، مجرد أداة للتسلية والمتعة بالنسبة للصغار، ولكنها باتت تستخدم كأداة لتعليم صناع القرار والمدراء حول العالم، فن حل المشكلات وإيجاد الحلول المبتكرة باستخدام الموارد المتاحة.



وضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي تقام في الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، استضافت واجهة المجاز المائية، صباح الإثنين، ورشة عمل استخدمت الـ "ليغو" لتعليم مجموعة من كبار المسؤولين والمدراء بحكومة الشارقة فن حل المشكلات، وإبراز أفضل مهاراتهم الإبداعية واستخدام كافة مهاراتهم العقلية والمعرفية ضمن الموارد المتاحة لديهم.



وأدار الورشة كل من براء الجيلاني، وإبراهيم تميم من "فن روبوتيكس"، مقدمين للمشاركين مجموعة من التمارين والألعاب المختلفة.



وأتاحت الورشة الفرصة للمشاركين تنفيذ مشروعات مختلفة، مثل بناء أطول برج في المدينة، وتشييد حي نموذجي، وإنشاء تصورهم للمسؤول من خلال مجموعة من لبنات الـ "ليغو".



وقال براء الجيلاني: "ترتبط ألعاب الـ "ليغو" عادة بالأطفال، ولكننا نستخدمها هنا كتمرين جاد يستهدف الكبار والمسؤولين وصانعي القرار، ويحفزهم على استغلال كافة إمكاناتهم الفطرية وقواهم العقلية لحل المشكلات والتفوق في أي عمل يقومون به، والهدف من الورشة هو تشجيع الابتكار والتميز".



وذكر الجيلاني أن هناك ما يسمى بـ "معرفة اليد"، موضحاً: "قد نملك فكرة عامة عن مشروع معين في أذهاننا، ولكننا لا نعرفه حق المعرفة إلا حين نبدأ العمل عليه، مفاجئين أنفسنا غالباً بالنتيجة النهائية، ولهذا السبب نشجع الجميع على إعطاء شكل عملي لأفكارهم قبل البدء بتنفيذها".



وتعد ورشة الـ "ليغو" واحدة من مئات الورش والفعاليات التي تقام في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة والدولة ضمن شهر الإمارات للابتكار.



وبالإضافة إلى واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، يشهد كل من ممشى القصباء وجزيرة العلم فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري.