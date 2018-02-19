"شهر الابتكار" بالشارقة يستعرض أهمية دراسة علم "الروبوتات"

الشارقة 24:



نُظِمت ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة ورشة عمل تفاعلية عن الروبوتات، قدمها المهندس إبراهيم تميم، مهندس علم "الروبوت".



وتقدم الورشة شرحاً لطريقة وآلية عمل الروبوتات بطريقة مبسطة وسهلة الفهم والاستيعاب، ذلك لاستقطاب اهتمام المشاركين بالمجال التقني، حيث أشار المهندس إبراهيم تميم إلى أن دراسة علم الروبوتات من المجالات المهمة التي تسهم في تقدم الدولة.



وأوضح مهندس علم الروبوت البحث والتطوير أن الروبوتات تنقسم إلى عدة أنواع منها الروبوتات التي تستخدم في المصانع لأغراض تصنيع الأجهزة والإلكترونيات، والروبوتات التي تستخدم لأغراض يومية مثل التنظيف.



وذكر المهندس إبراهيم تميم أن الروبوت يتكون من 3 أجزاء رئيسة وهي الحساسات، والمعالج، والمحرك، ولكل جزء وظيفة أساسية لا يستطيع الروبوت الحركة من دونها.



وقال مهندس علم الروبوت البحث والتطوير: "تستخدم العديد من الشركات والمصانع الروبوت بشكل كبير وتعتمد عليه في إنهاء العمل، وذلك لدقته في العمل، بالإضافة إلى أنه يتم استخدام الروبوت في المجالات الطبية التي تحتاج إلى الكثير من الدقة بطريقة تصعب على الأطباء اتقانها في بعض الأحيان".



وتم خلال الورشة تقسيم المشاركين إلى مجموعتين من أربعة أشخاص، بحيث يعملون معاً على تصميم وتصنيع واختبار النظم الروبوتية من خلال لعبة الليغو، ومن ثم يقومون بوصل الروبوت بجهاز تحكم يتحكم بحركة الروبوت.



وتتواصل فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة حتى 21 فبراير الجاري في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.