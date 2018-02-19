عبد الله الكابوري: إنجاز مجلس ضاحية الزبارة و75% من مجلس حياوه بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قال عبد الله الكابوري مدير إدارة شؤون مجالس الضواحي بدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة إن العمل في مشاريع مجالس الضواحي بالمنطقة الشرقية يجري على قدم وساق، وذلك ضمن خطة الدائرة وسعيها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



ولفت الكابوري إلى انتهاء الأعمال الإنشائية بمجلس ضاحية الزبارة بمدينة خورفكان، موضحاً أن المجلس على وشك التسليم بعد انتهاء اللمسات الأخيرة للمشروع.



وفي مدينة خورفكان أيضاً، حققت دائرة الأشغال العامة ما يعادل 75% من الأعمال الإنشائية لمجلس ضاحية حياوه بخورفكان أيضا، حسب ما أفاد الكابوري والذي أشار إلى متابعة حثيثة من قبل الدائرة لمشاريع المجالس الجديدة.



وأعلن مدير إدارة شؤون مجالس الضواحي عن متابعة الإجراءات اللازمة لتدشين العمل بـ 6 مجالس جديدة بالمنطقة الشرقية موزعة بواقع 4 مجالس في كلباء ومجلسين إضافيين بخورفكان.



وأشار الكابوري إلى أن المجالس الجديدة في مدينة كلباء ستكون موزعة في مناطق الساف وطريف وخور كلباء والبطين، فيما سيكون المجلسين الجديدين في خورفكان في منطقتي اليرموك واللؤلؤية.



وأوضح أن الـ 6 مجالس المشار إليها سلفاً سيتم الانتهاء منها بحلول الربع الثالث من العام القادم، منوهاً إلى أن كل مجلس من مجالس الضواحي، يضم مجلسين أحدهما للرجال، والآخر للسيدات، علاوة على المكاتب الإدارية وقاعة للاجتماعات وغيرها من مرافق.



وأكد الكابوري أن مشاريع مجالس الضواحي في عموم الإمارة تحظى بمتابعة واهتمام بالغ من سعادة خميس السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة، وذلك لأهميتها البالغة والأدوار التي تلعبها مجتمعياً.