طلاب يبتكرون "الشارع الذكي" للحد من القيادة المتهورة

الشارقة 24:



ابتكر طلاب كلية الأفق الجامعية في الشارقة مشروع "الشارع الذكي" للحد من القيادة المتهورة من خلال تزويد هيئات الطرق والمواصلات كل مركبة بجهاز استشعار صغير بحجم الهاتف المحمول يمكن توصيله بالرادارات عبر موجات كهرومغناطيسية.



ويتم توصيل جهاز الاستشعار أيضاً بحاسوب المركبة مع شاشة صغيرة تبين للسائق ما إذا كان يقود مركبته بسرعة تتجاوز الحد الأقصى أو تقل عنه أو لم يقم بربط حزام الأمان. وفي حال استمر السائق بقيادة مركبته بشكل متهور رغم التحذيرات، فربما يكون عرضة للمخالفة من قبل السلطات.



يجري عرض المشروع المبتكر الذي طوره سيف يزن مسلماني ومحمود فريجية، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ضمن شهر الإمارات للابتكار المنعقدة فعالياته في الشارقة خلال الفترة ما بين 15-21 فبراير.



وتبرز أهمية المشروع كونه يرصد أية مخالفات مرورية بعيدة عن أجهزة الرادار، فالرحلة المجانية التي يغتنمها السائقون الذين يحاولون تجنب المخالفات المرورية من خلال تخفيف سرعتهم فور اقترابهم من رادار السرعة أو عدم ربط حزام الأمان إلا عندما يلمحون دورية للشرطة قد تصبح ضرباً من المحال في المستقبل القريب.



تقول الدكتورة كاكول آغا، التي تدرّس مادة الابتكار وريادة الأعمال في كلية الأفق الجامعية وتقوم بدور المرشد لهذا المشروع المبتكر: "المشروع عبارة عن فكرة مستقبلية تركّز على أمن الطرق وسلامة السائقين ويمكن أن يصبح حقيقة واقعة في بلد مبتكر سريع التطور مثل دولة الإمارات العربية المتحدة."



وقالت إن المخالفات الخاصة بتجاوز السرعة قد تكون وسيلة باهظة التكاليف لتعليم الكثير من السائقين بأن عليهم تخفيف السرعة.



وأضافت إن تركيب أجهزة استشعار على المركبات لتنبيه السائقين كلما زادت سرعتهم أو تجاهلوا لوحات السلامة هو فكرة ذات كلفة أقل وفاعلية أكبر. وتتولى أجهزة الاستشعار الموصولة بالرادار تنبيه السائقين عن طريق تحذير صوتي أو وميض ضوئي بضرورة تخفيف سرعتهم، وتزداد شدة الإنذار بازدياد السرعة.



يقول المبتكر سيف مسلماني إن اعتماد هذه التكنولوجيا من خلال تركيب أجهزة الاستشعار على المركبة بحيث تبقى فعالة طوال الفترة التي يعمل بها محرك السيارة، تساهم في الحد من الحوادث نتيجة عدم الالتزام بالقوانين المرورية.



ويضيف " يميل بعض السائقين إلى تخفيف سرعتهم عند اقترابهم من الرادار لتجنب الغرامة ومعاودة القيادة بسرعة بمجرد تجاوز الرادار، نجد بعض السائقين الآخرين ينتقلون من مسرب إلى آخر بطريقة خطيرة. كما أن تجاهل التحذير بضرورة ربط حزام الأمان هو أمر شائع ومن شأنه تعريض حياة السائق والركاب للخطر".



وقال محمود فريجية إن مهمة الشارع الذكي تتلخص في تحسين سلوك قيادة المركبات وإجبار الأفراد على قيادة مركباتهم بأمان. وبمجرد أن يكون السائق على دراية بأن الشارع الذكي يمكن أن يتتبع كل ما يفعله في الشارع، فسوف يعمل على تحسين الطريقة التي يقود فيها مركبته والحد من العادات التي تسبب الحوادث.



واقترح أن يتم وصل هذا النظام بقسم الشرطة بحيث يتم تغريم السائقين الذين يواظبون على انتهاك التعليمات.