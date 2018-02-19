مركز "الفضاء والفلك" بالشارقة يستعرض ابتكارات من مواد لم تعد قابلة للاستخدام

الشارقة 24:

قال محمد هاني عطوي، المشرف في القبة الفلكية والمعارض في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، "يعدّ تدريس علم الفضاء والفلك في الفصول الدراسية أمراً باهظ التكاليف، إلا أن الأصعب من ذلك هو المحافظة على اهتمام طلاب المدارس في هذا المجال، ولكن هذا الأمر يمكن تحقيقه ببساطة من خلال اعتماد وسائل زهيدة التكاليف إذا عقد المرء العزم على الابتكار".

ومن بين العناصر المعروضة، العديد من المناظير الفلكية البصرية، ومنظار فلكي لاسلكي.

وأشار عطوي إلى أن المناظير الفلكية البصرية صنعت من خلال وصل محول آلة تصوير منظار فلكي عالمي بعدسة تكبير لم تعد قيد الاستخدام، وأما المنظار الفلكي اللاسلكي فقد صُنع باستخدام طبق هوائي يستخدم لالتقاط القنوات الفضائية وLNB وجهاز استقبال لسماع الصوت وعرض الإشارة.

وقال عطوي: "لقد عملتُ كعضو من أعضاء الهيئة التدريسية لمدة عقدين تقريباً، وأمضيت الكثير من وقتي مع الطلاب، وأصبحت على دراية بعادات الأطفال وحدود إمكاناتهم وكذلك ما يشجعهم وما يثبّطهم".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن إشراك الأطفال في تطوير مثل هذه الأشياء لن يضمن استمرار انخراطهم بالعملية بشكل مبدع فحسب، بل سيولّد لديهم اهتماماً متواصلاً بعلوم الفضاء والفلك".



ومن ضمن المشاريع التي يعرضها مركز الهولوغراف ثلاثي الأبعاد نموذج صوري لقاذفة صواريخ ضغط، مصنوعة من المواد التي لم تعد قابلة للاستخدام.

يشار إلى أن الهولوغراف أداة تعليمية حديثة للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد، ويمكن استخدام النموذج الصوري لقاذفة الصواريخ لتحديد الأسس العلمية والفيزيائية لإطلاق قذيفة في الفضاء من خلال محاكاة عملية إطلاق جسم باستخدام ضغط هواء يصل إلى ارتفاع 70 متراً.