فاهم القاسمي: ندعو الجمهور إلى دعم "القافلة الوردية" في مسيرتها الثامنة

الشارقة 24:

على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية صباح اليوم الإثنين، في واجهة المجاز المائية، أعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، عن سعادته وحرصه للمشاركة في المسيرة السنوية الثامنة، التي تنطلق خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 6 مارس المقبل، لتجوب بفرسانها وفريقها الطبي إمارات الدولة السبع على مدار سبعة أيام، ابتداءً من إمارة الشارقة وختاماً في العاصمة أبوظبي.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، على الدور الجوهري للحكومة والقطاع الخاص وعامة الجمهور في المشاركة بمثل هذه المبادرة الهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام حديثه لـ "الشارقة 24"، دعا الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الجمهور لدعم المسيرة، قائلاً: "نحن نتطلع إلى دعمكم ورؤيتكم في جميع الإمارات السبعة ضمن مسيرة فرسان القافلة الوردية".

يذكر أن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي سيشارك كفارس طيلة أيام مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة.