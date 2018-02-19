اللجنة "التشريعية" باستشاري الشارقة تناقش مشروع قانون "الضمان الاجتماعي"

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد عقدها العديد من الاجتماعات، رؤاها حول مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة لمواصلة دراستها لمشروع القانون والمحال من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها حول مواد المشروع.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة، وهم: عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفة شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفة محمد بوغانم وعبد الله مراد ميراز ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية أحمد من الإدارة القانونية.

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى ما ورد في مشروع القانون والذي تسري أحكامه على الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق.

وأدخلت اللجنة التشريعية العديد من التعديلات بناء على آراء أعضائها تمهيداً لإعداد تقريرها ورفعه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية بالمجلس.

وأشار عبد الله دعيفس رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف في مجمله إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة، يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة، والتي يمكن أن تقف كحاجز أمامهم في العمل، كما يسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال.