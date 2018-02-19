"أشغال الشارقة" تستعرض تجربتها الرائدة بالواقع المعزز في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تحقيق بيئة عمرانية مثلى، وتقديم خدمات تنافسية مبتكرة، شاركت دائرة الأشغال العامة بالشارقة في شهر الإمارات للابتكار، والتي بدأت فعالياته، الخميس، في واجهة المجاز المائية بالشارقة، بأحدث ممارساتها الرائدة في تنفيذ المشاريع العمرانية عبر "تقنية الواقع المعزز"، التي تتيح عرض الأجسام الافتراضية والمعلومات بصورة متكاملة مع البيئة الحقيقية، وتسمح لزوار التطبيق بالتعرف عن كثب على مرافق المباني التفصيلية.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة أن شهر الإمارات للابتكار يقدم رؤية مستقبلية كما يمثل فرصة لتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى أفكار خلّاقة، وإنتاج معارف جديدة، وفتح آفاق رحبة للإبداع والتميز، ورفد منظومة العمل الحكومي بمبادرات ومشاريع متميزة، بما يسهم في الارتقاء بكافة مجالات العمل في دولة الإمارات، وينعكس إيجابياً على كافة أفراد المجتمع.

وأن الدائرة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحرص على دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في المشاركة بـ "شهر الإمارات للابتكار"، بمبادرات وفعاليات نوعية أبرزها التطبيق الذكي للواقع المعزز والذي يمثل منصة حديثة وتجربة رائدة في عالم التقنية.



من جهتها، أكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات أن مشاركة الدائرة في شهر الإمارات للابتكار، يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطور المتسارع في الإنشاء العمراني، والارتقاء بالعمل الحكومي وزيادة كفاءته، ما يحقق توجهات وطموحات إمارة الشارقة في أن تصبح مركزاً تكنولوجياً رائداً، مشيرة إلى أن تقنية الواقع المعزز سوف توظف داخل الدائرة لتعزيز العمل الداخلي مع مهندسي التصميم، كما أنها ستمكن الجمهور من التعرف عن قرب على دور الأشغال بالعمران والبناء وحجز المساحات المحيطة بالمباني للمشاريع المستقبلية.

ولفتت مدير مركز تقنية المعلومات إلى أنه من خلال تطبيق التقنية الجديدة وتوفيرها للجمهور عبر تطبيقها الذكي للدائرة dpw AR، سيتمكن المراجعون من التعرف على مشاريع الدائرة الكبرى أبرزها مسرح المجاز ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والذي يتضمن مرافق المبنى والمداخل والمخارج وطرق توزع المساحات الخضراء بحيث تغطي نطاقاتها جميع أرجاء المنطقة والمناطق المحيطة بالمبنى.



وقالت المهندسة مريم تقي رئيس قسم نظم المعلومات بالدائرة، أن التقنية الجديدة، ونسخة الواقع المعزز من تطبيق الدائرة مثيرة للاهتمام، حيث تُعطيك نظرة مفصلة للمشاريع العمرانية التي أنشأتها الدائرة.