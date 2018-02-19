فاطمة بوهارون: الابتكار ليس حكراً على فئة معينة من الأشخاص

الشارقة 24:

قدمت الأستاذة فاطمة بوهارون مدرب في التنمية البشرية، ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ورشة عمل بعنوان "الشخصية الابتكارية".



استهلت الأستاذة فاطمة بوهارون الورشة بتعريف "الشخصية الابتكارية"، التي تعني شخصية إبداعية تبتعد عن الأنماط المعتادة والمألوفة للخروج بحلول للتحديات والمشاكل اليومية.



وذكرت بوهارون أن الكثير من الأشخاص يرفضون الابتكار ويعزفون عنه بسبب عدم توفر بيئة آمنة تسمح للشخص بمشاركة أفكاره، مؤكدة: "أنه لكي يكون الشخص مبتكراً يجب أن تتوفر بيئة محفزة تشعر الشخص بالأمان، بالإضافة إلى توفر الخيارات، ووجود استراتيجيات للابتكار".



وقالت بوهارون: "يفشل الناس عادةً في الخروج بأفكار وحلول مبتكرة بسبب الخوف من التغيير، حيث أنهم يربطون الابتكار بالتغييرات الكبيرة والجذرية، بالإضافة إلى أنهم يربطون التغيير بالمال، وعليه يرفض الكثيرون الاستثمار في الأفكار المبتكرة والمبدعة نتيجة عدم توفر رأس المال، ولكن الكثير من الأفكار المبتكرة لا تحتاج لرأس المال ليتم تطبيقها".



وأضافت: "لا يقتصر الابتكار على فئة معينة من الأشخاص، فالجميع باستطاعته أن يكون مبتكراً إذا توفرت البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع".



وأكدت بوهارون أنه يجب تشجيع الابتكار في الأطفال منذ الصغر، والأخذ بأفكارهم والاستماع لها مهما كانت بسيطة، وذلك لزرع الثقافة الابتكارية في نفوسهم من الصغر".



وتتواصل فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة حتى 21 فبراير الجاري في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.