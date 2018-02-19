"الشارقة لإدارة الأصول" تختتم أولى ورش "برنامج القيادة لتمكين وتنمية المواهب"

الشارقة 24:

انهت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مؤخراً، ورشة عمل بعنوان "القيادة من الداخل"، والتي تعد الأولى ضمن "برنامج القيادة لتمكين وتنمية المواهب"، الذي أطلقته الشركة في شهر ديسمبر الماضي بالتعاون مع مركز القيادة الإبداعية.

وشكلت هذه الورشة نقطة الانطلاق لرحلة تطوير قدرات المشاركين، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، تضمنت العديد من الأنشطة، والتمارين، والتقييمات، بالإضافة إلى ملاحظات المدراء التي مكنت المشاركين من فهم نمط التفكير القيادي، وتأثيره في نفوسهم، ودوره في تمكينهم من أن يصبحوا قادة فاعلين بالمستقبل.



وتضمنت ورشة العمل التي حضرها عدد من موظفي الشركة، من أصحاب المواهب المتميزة، مراجعة تحديات القيادة الفردية، والتي شملت مهام عمل متعددة الوظائف ضمن وحدات الأعمال في شركة الشارقة لإدارة الأصول، بما يتيح لهم مستقبلاً العمل في وحدات متعددة بكفاءة عالية.



وقال إبراهيم الحوطي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: "يهدف برنامج القيادة لتمكين وتنمية المواهب إلى اكتشاف الموظفين الأكثر تميزاً وإبداعاً، لتنمية مواهبهم، والعمل على تطوير مسيرتهم المهنية، وتشكل ورشة العمل هذه جزءاً من الورش المصاحبة للبرنامج، الذي يتيح لموظفي الشركة العديد من الفرص والإمكانيات للتطور".



وأكد الحوطي أن المهام القيادية التي يكلف بها الموظفون، تمنحهم خبرة مباشرة في الإدارة التنفيذية، والتعلّم من التحديات، واستثمار الموارد المتاحة، مضيفاً أن البرنامج يدعم المشاركين من خلال توفير التدريب والتوجيه والموارد، اللازمة لعملية التطوير، كي يكون كل موظف قادراً على تسلّم مزيد من المسؤوليات بعد التخرج من البرنامج، والانتقال إلى المرحلة التالية من العمل في مناصب قيادية.