"موارد الشارقة" تنظم برنامج "الابتكار رؤية الإمارات المستقبلية" في كلباء

الشارقة 24:

تعزيزاً لمكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار، وكأداء من أدوات تحفيز الجهات الحكومية والأفراد على تبني ممارسات الابتكار على مستوى الدولة، نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التدريبي "الابتكار رؤية الإمارات المستقبلية"، في فرع الدائرة بمدينة كلباء، وذلك على مدى أربعة أيام متتالية من 18 – 21 فبراير الجاري، بمشاركة 38 موظفاً وموظفة.

ويأتي ذلك في سياق الجهود والممارسات المبتكرة التي تتبناها إمارة الشارقة في رفع المهارات الابتكارية لدى موظفي الحكومة لتنفيذ مبادرات وأفكار تسهم للارتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة للأفراد.



يركز البرنامج على الرؤية المستقبلية للإمارات، الابتكار ومداخله، استراتيجيات الابتكار، كيفية عمل استراتيجيات الابتكار لتطوير بيئة العمل، ممارسة مهارات الابتكار، استخدام أدوات الابتكار.



كما يشرح البرنامج تقييم العمل الابتكاري المتوافق مع الخطط الاستراتيجية، المحفزات للعمل الابتكاري والمعوقات وطريقة تفاديها.