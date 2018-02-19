ورشة "ابتكر لصحتي" تستهدف أفراد وفئات المجتمع لتوعيتهم بأهمية مستقبل الغذاء

الشارقة 24:

قدمت ميرا شهيل مدير شعبة البرامج الخاصة في إدارة التثقيف الصحي، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورشة عمل حضرها طلبة من مدرسة الشعلة الخاصة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، بعنوان "ابتكر لصحتي، مستقبل الغذاء"، وذلك صباح أمس الأحد، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

أوضحت شهيل أن عدد سكان العالم في تزايد مستمر، الأمر الذي يعني الحاجة الإضافية لمزيد من الغذاء، وأن هناك على مستوى العالم مشكلة في الغذاء، وأزمة تواجه العالم بهذا الشأن، وقد تواجهه بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وبالتالي: كيف نعمل على الإسهام في تأمين الغذاء الصحي المناسب لهم؟ وهنا لا بد من الابتكار.

ولفتت إلى أن الابتكار حاجة ملحة وضرورية من أجل مستقبل الغذاء، من خلال الوسائل والأدوات والتقنيات والآليات المتنوعة، والتكنولوجيا والكيماويات، والزراعة، والثورة الجينية، مشيرة إلى أن العلم والتكنولوجيا هما الحل الأمثل لتحديات العصر القادمة عموماً، وما تعلق منها بمستقبل الغذاء خصوصاً.

وقالت: "إن هذه الورشة عبارة عن جلسة إلهام للشباب كي يفكروا بطريقة مناسبة في المستقبل، فكثير من البحوث والدراسات أكدت وجود الأزمة الغذائية، وهي في حالة ازدياد، والمطلوب المساهمة في حلها، من خلال وسائل ومنهجيات عدة، منها العمل على ابتكار أجهزة وآليات، تسهم في حل الأزمة الغذائية".

ولفتت إلى أن توفير الغذاء اللازم والكافي والصحي، مسألة أساسية، لا يمكن غض الطرف عنها.

إلى ذلك، يُشار إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء والمختصين والمسؤولين، يؤكدون على أن مستقبل الثروة الزراعية في العالم، ومستقبل الغذاء في خطر، كما أن السلوكيات الغذائية الخاطئة تفاقم من ذلك الخطر، وهنا يتجلى دور وأهمية الابتكار فيما يسهم بالحد من تلك المخاطر وضرورة مواجهتها والبحث عن حلول، فكثيراً ما يسمع المرء بأن مستقبل الغذاء سيكون في خطر بعد عقدين أو ثلاثة، وأن ذلك الخطر هو أحد أهم التحديات التي تواجه الدول والحكومات والشعوب والمجتمعات، ما يعني ضرورة التعاون والتكاتف والتنسيق من أجل الحل، والبحث في البرامج والتطبيقات الدولية وتكثيف الجهود من أجل إنتاج المشاريع العملية لتطوير أنظمة الغذاء ومنتجاته، وتأمين سبل المحافظة على الثروة الزراعية وحماية الأراضي الزراعية، فالمشكلة الغذائية في العالم تعتبر إحدى المشكلات العالمية الكبرى التي تواجهها البشرية، وقد تكون أكثرها حدة في العصر الراهن، لأنها تمسّ حياة ووجود الملايين من البشر بشكل مباشر.