"الاقتصاد" ترشد المبدعين إلى طرق تسجيل براءة اختراعاتهم إلكترونياً

الشارقة 24:

نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "قوس في بحر الابتكار" ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، المنعقدة بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، تناولت الورشة ماهية الملكية الفكرية والتي تندرج تحت ثلاثة مسميات هي المؤلف والعلامة التجارية والملكية الصناعية "براءة الاختراع".

تحدثت خلالها كل من نورة النعيمي من وزارة الاقتصاد، وابتسام أحمد الشميلي مساعد مدير نطاق للشؤون الأكاديمية بوزارة التربية والتعليم، وآمنة عبد الملك الحمادي معلمة كمبيوتر في مدرسة رقية.



أوضحت نورة النعيمي أن الملكية الصناعية "براءة الاختراع" تتضمن ثلاثة بنود وهي الاختراعات وشهادة المنفعة والنماذج الصناعية.



وقدمت نورة النعيمي شرحاً مفصلاً للحضور حول كيفية تسجيل براءة الاختراع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يمكن للشخص القيام بكافة خطوات تسجيل اختراعه وتلقي الشهادة ورقم الاختراع عبر الموقع والبريد الإلكتروني.



وأضافت: "يمكن للشخص أن يقدم من موقعه سواء كان في رأس الخيمة أو الفجيرة أو العين"، مؤكدة على أنه أصبح لدى الوزارة لجنة تدقيق بأبوظبي تدرس طلب براءة الاختراع.



ثم تحدثت السيدة ابتسام الشميلي عن الابتكارات الـ 10 لديها، والتي تتناول الطاقة المتجددة والحوادث المرورية والحرائق، وترشيد استهلاك المياه ومعالجة نقص فيتامين "د"، فضلاً عن تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية.



وذكرت: "أن تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية يتم عبر تحويل الحركة الاهتزازية بواسطة تصميم مطبات في الشوارع، فتنتج كهرباء يتم تزويد أعمدة الإنارة بها ليلاً وتشغيل مضخات المياه لري الحدائق والأشجار نهاراً".



كما أن لديها مشاريع أخرى مثل "من صوتك اشحن موبايلك" وآخر حول معالجة مشكلة السياقة خلال الضباب بعنوان "لتكن رؤيتي أوضح"، ومشروع إنقاذ أرواح المحتجزين في البيوت خلال اشتعال الحرائق أو حدوث الاختناق بالغاز، حيث لفتت إلى أن مشروعها يقدم 5 حلول تتميز بالتكلفة البسيطة وسهولة التنفيذ إذا تم تزويد المنازل بها ستنقذ حياة الناس.



ويهدف "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة" إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.. وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.