"كهرباء الشارقة" تنجز مشروعات لتعديل الشبكات في المنطقة الوسطى

الشارقة 24:

كشف أحدث تقرير لهيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز عدد من المشاريع بالمنطقة الوسطى لتعديل الشبكات وإلغاء 116 ألفاً و710أمتار من الكابلات الهوائية و40 محولاً قديماً، كما تم تركيب 61 محولاً مختلف القدرة وتمديد 26.439 ألف متر كابلات جديدة، وتركيب 636 عمود إنارة جديد بالشوارع تعمل بالطاقة الشمسية، وعدد 526 عمود إنارة جديد بالشوارع تعمل بالمصابيح والكشافات الموفرة صوديوم وماركري، وتمديد 35.280 ألف متر كابلات، بالإضافة إلى تركيب 5 محولات وتمديد 5 آلاف متر كابلات في منطقة البطائح الصناعية.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعمال التطوير التي تشهدها مشروعات الطاقة والمياه في المنطقة الوسطى تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بمستويات ومواصفات عالمية لكافة المناطق في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة، حيث تم التغذية لجميع المناطق السكنية بكابلات أرضية وموازنة الأحمال بين المغذيات في منطقة الفلاح السكنية، مما أدى إلى عدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي بعد إحلال الخطوط الهوائية.

وأكد أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مجال تعديل الشبكات في المنطقة الوسطى ساهمت في انخفاض الأعطال من 148 عطلاً خلال عام 2016 إلى 39 عطلاً فقط خلال عام 2017 في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والسكنية والحكومية.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى فيما يخص مشروعات إنارة الشوارع في المنطقة الوسطى، تتم التغذية بالتنسيق والتعاون بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتحتوي المنطقة على14 ألف عمود إنارة، وتختلف قدرة الإضاءة للأعمدة حيث تتراوح بين 250 وات – 400 وات – 600وات.

وأشار لقد تم خلال الفترة الماضية إلغاء الخطوط الهوائية للضغط المنخفض بالمناطق السكنية، وإلغاء نظام 6.6 من الحدود الإدارية للمنطقة الوسطى (الفلاح. العطين. الرفيعة .الصجعة)، كما تم إلغاء الخطوط الهوائية للضغط العالي في المداخل والممرات الرئيسية للمناطق العمرانية، وفصل المناطق السكنية والمباني الحكومية عن المناطق الزراعية مع توزيع الأحمال في منطقة البطائح.

وأضاف الطنيجي أن الهيئة نفذت مشروعاً لتخفيض كميات الطاقة المستخدمة في أعمدة الإنارة بنسبة تزيد عن 30%، من خلال تغيير نظام الدوائر الكهربائية في صناديق توزيع الإنارة بحيث تعمل بالطريقة الكلية من الساعة 6:00 مساءً وحتى 12:00 مساءً، ثم يتم فصل نصف الطاقة المستخدمة للإنارة تلقائياً مما ساهم في توفير الطاقة والوقت وتكاليف الإنتاج وتقليل الصيانة والمواد المستخدمة.

وأوضح أنه تم تركيب أجهزة (MDB) تحت المحولات للمحافظة على كفاءة المحولات والشبكة وتقليل حالات الطوارئ، وتم إلزام أصحاب المزارع بتركيب المحسنات الكهربائية للمزارع لتقليل الفاقد الكهربائي وربط أكثر من مغذي للمنطقة، والصيانة الدورية للشبكة وإتباع سياسة سرعة التشغيل للمناطق السكنية حفاظاً على راحة المشتركين، وربط منطقة مهذب مع تاهل بمسافة 10 كم لضمان استمرار الكهرباء، وإحلال وتجديد خطوط التغذية بموازاة الطرق الرئيسية لسرعة كشف الأعطال وصيانتها.