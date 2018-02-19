سالم بن عبد الرحمن يكرم رعاة وشركاء نجاح سجايا فتيات الشارقة

الشارقة 24 - الشفيع عمر:

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، حفل تكريم الرعاة وشركاء النجاح، والذي نظمته سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، صباح اليوم الإثنين، تحت شعار "وقفة للعطاء"، في مقرها الجديد في منطقة القرائن بالشارقة، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق مسيرتها.



وألقت الشيخة عائشة خالد القاسمي مديرة سجايا فتيات الشارقة كلمة قدمت فيها الشكر والتقدير إلى راعي الحفل لتشريفه وتكريمه للشركاء والداعمين، مشيرةً إلى اهتمام سجايا بتكريم كافة الجهات والمؤسسات المتعاونة معها، تقديراً لما يقومون به من أدوار هامة على صعيد الدعم والرعاية.



وقالت: "يأتي هذا التكريم في إطار جهود سجايا فتيات الشارقة لتعزيز روابط العمل المشترك وضمان استدامته، من خلال إبراز دور الرعاة والداعمين الذين شاركوا في تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في الارتقاء بمواهب الفتاة وإعدادها للمستقبل".



وأضافت مديرة سجايا فتيات الشارقة، قائلةً: "إننا نعتز بهذه الشراكات المجتمعية التي تجمعنا بالعديد من الجهات الراعية والداعمة، ذلك أن مثل هذه الشراكات لا تسهم في ازدهار سجايا فتيات الشارقة وحسب، بل تحقق ازدهاراً متبادلاً، وعليه فإننا نحرص دائماً على أن تتوسّع هذه الشراكات وتحظى بصفة الاستدامة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المتعاونة".



وأعلنت الشيخة عائشة خالد القاسمي عن إطلاق سجايا فتيات الشارقة لقب "الشخصية المعطاءة" للمرة الأولى هذا العام، حيث سيكون اختيار إحدى الشخصيات العامة التي تساهم في دعم ورعاية أنشطة سجايا فتيات الشارقة سنوياً وذلك تقديراً لأهل العطاء.



بعدها، كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي الجهات الراعية والداعمة، وهي: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منتجع وسبا شيراتون – الشارقة، مواصلات الإمارات، فيولا للشوكولا والزهور، شكسبير آند كو، مؤسسة الشارقة للإعلام، فايبرنت للإعلان، مركز ريفيرا للتجميل، عطورات أحمد المغربي، مجوهرات الفجيرة، كادي للزهور، أوكسجين للزهور.



كما تم تكريم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بلقب العام 2017، تسلمها بالنيابة عنه الملازم أول أحمد سيف الشامسي.