شرطة الشارقة تناقش "الابتكار في القطاع الحكومي"

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة عمل بعنوان "الابتكار في القطاع الحكومي"، قدمتها النقيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وذلك أمس الأحد، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

ونوهت النقيب نسيم المشوي إلى أن الدول تستطيع رسم مستقبلها من خلال توقع الإمكانات، وتسريع المستقبل لاستغلال ما ينطوي عليه من فرص، حيث أن دولة الإمارات تشكل نموذجاً مثالياً في رسم المستقبل والاستعداد لفرصه.

وذكرت النقيب المشوي أن معرض إكسبو 2020، من المتوقع أن يفتح أمام الدولة عالماً من الفرص على مختلف الأصعدة، بما فيها الصعيد الاقتصادي والسياحي وغيرها، بالإضافة إلى مشروع شبكة السكك الحديدية للاتحاد للقطارات، الذي يتوقع له هو الآخر أن يجلب لدولة الإمارات فرصاً هائلة من خلال ربط مختلف مناطق الدولة عبر شبكة نقل سريعة وموثوقة وآمنة.

مسرعات المستقبل

وقالت النقيب المشوي، متحدثة عن مختلف التدابير المبتكرة التي اعتمدتها الدولة: "إن الإمارات عكفت على اتخاذ خطوات متقدمة على مختلف الجبهات، بدءاً من توليد الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال الطاقة النووية، ووصولاً إلى استخدام تكنولوجيا "الهايبرلوب" والسيارات بدون سائق، وسيارات الأجرة الطائرة لتلبية احتياجات النقل".

وفي أكتوبر 2017، أطلقت حكومة الدولة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتمثل هذه المبادرة قفزة نوعية ترمي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات الحكومية، وفي البنية التحتية المستقبلية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، مما يحافظ على موقع الدولة الريادي بين سائر دول العالم في شتى المجالات.

ويساهم شهر الإمارات للابتكار في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، ويهدف إلى تشجيع القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.

وفي أعقاب النجاح الهائل الذي حققه أسبوع الإمارات للابتكار على مدى العامين الماضيين، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى تخصيص شهر فبراير للاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار، تماشياً مع الروح الابتكارية التي تميز رؤية قيادة دولة الإمارات.