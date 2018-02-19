القصباء وجزيرة العلم تحتفيان بالروح الابتكارية للدولة

الشارقة 24:

يشهد ممشى القصباء، أبرز الوجهات العائلية والترفيهية في إمارة الشارقة، وجزيرة العلم إقبالاً كبيراً من الجمهور، وذلك لاحتفائهما بشهر الإمارات للابتكار في الشارقة، الذي يقام من 15 إلى 21 فبراير الجاري في أماكن مختلفة بالإمارة.

وبالإضافة إلى الموقعين الرئيسيين للاحتفالات، وهما واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، تستضيف القصباء وجزيرة العلم عدداً من الفعاليات والأنشطة المخصصة للاحتفاء بالروح الابتكارية للدولة، مع تخصيص عدد كبير منها للأطفال.

وتشمل أنشطة القصباء وسم Mosaicالتفاعلي، وورش عمل مختبر "الابتكار"، إلى جانب "المقعد الذكي"، وكرنفال العلوم، وغيرها.

المقعد الذكي

يستضيف المبنى "دي" عرضاً تقديمياً لتعريف الجمهور بـ "المقعد الذكي"، وهو مقعد أنيق مجهز بشاحن لاسلكي للأجهزة الذكية ومنفذين لوصلات الـ "يو إس بي" الذكية التي تتيح للزوار إمكانية الشحن السريع لأجهزتهم المحمولة والاتصال بشبكة الإنترنت طوال الوقت، وكل ذلك يعمل بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.

وسم Mosaicالتفاعلي

يضم وسم Mosaicالتفاعلي في المبنى "دي" ثلاث مراحل: "ابتسم والتقط صورة"، "استخدم الوسم وانشر"، و "اطبع والصق"، وتقام هذه الفعالية من الثانية إلى 11 مساءً.



ورش عمل مختبر "الابتكار"

يضم المبنى "سي" في ممشى القصباء عدداً من ورش العمل التفاعلية والتعليمية الموجهة للأطفال، التي تؤكد على أهمية إعادة التدوير وتوفير الطاقة من أجل غد أفضل.



وينظم مختبر "الابتكار" ثلاث ورش عمل من 6:30 إلى 9:30 من مساء كل يوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات.



كرنفال العلوم

يعد كرنفال العلوم الحدث الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقدم أنشطة تعليمية وتفاعلية لطلاب المدارس وجميع أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير الخبرات العلمية التي تهدف إلى إلهام الأطفال والمراهقين وتحفيزهم ليصبحوا علماء ومبتكرين في المستقبل، لأن الكرنفال يتماشى مع مناهجهم الدراسية.

يقام الكرنفال، الذي ينظمه متحف الشارقة العلمي، من 6:30 إلى التاسعة مساءً من 19 إلى 21 فبراير الجاري، في المبنى "إف" في ممشى القصباء.



فعاليات جزيرة العلم

تحتفي جزيرة العلم بشهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة عبر فعالية "جزيرة العلوم"، التي تنظمها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجامعات والأفراد، لتقديم سلسلة من ورش العمل والمعارض التي تتمحور جميعها حول مفهوم "الابتكار البيئي".



ويشمل معرض جزيرة العلم ثلاث ورش عمل: "إلهامات تصميمية" (الخميس 15 فبراير، من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً)، "فن إعادة التدوير وإعادة التدوير للأفضل المخصصة للأطفال" (السبت 17 فبراير، من الساعة 4 مساء إلى الساعة 6 مساء) والتحويل المبتكر للنفايات العضوية إلى تربة مستدامة (الأحد 18 فبراير، من 11 صباحا إلى 12 ظهرا).