"الشارقة للتطوير" يواكب "رؤية الإمارات 2021"

الشارقة 24:

في إطار جهوده الرامية للإسهام بتحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021"، أطلق منتدى الشارقة للتطوير، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، "برنامج التحول الرقمي"، بشراكة استراتيجية مع "اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة"، والتي تم تشكيلها في أكتوبر الماضي، بهدف تنفيذ سياسة التحويل الرقمي الذكي في كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة إلى السكان.

ويسعى المنتدى من خلال إطلاق هذا البرنامج الذي يستهدف الأفراد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، إلى تعزيز معارف وقدرات المشاركين للمساهمة في تحقيق الاندماج الأمثل في عملية التحول الرقمي، وتعزيزها في الجهات التي يعملون بها، فضلاً عن الارتقاء بالمهارات الإدارية للمدراء التنفيذيين في عدد من الإدارات العليا والمتوسطة، وأقسام التكنولوجيا والتقنية والتسويق، ولرؤساء الأقسام، ومتخصصي التحول الرقمي، ورواد الأعمال.

وشهد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، وسعادة جاسم البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس الأحد، فعاليات اليوم الأول من البرنامج الذي يتواصل حتى الأربعاء المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويأتي إطلاق البرنامج مواكبةً لرؤية دولة الإمارات 2021، ودعماً لاستراتيجية التحول الرقمي بإمارة الشارقة التي بادرت في الأعوام الماضية إلى تطبيق أحدث التقنيات الرقمية الرائدة، لضمان تعزيز تنوع الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويتضمن "برنامج التحول الرقمي" تعريف المشاركين على كيفية إعداد استراتيجيات تحول رقمي ناجحة، وإجراء عمليات التقييم المتعلقة بمستوى "النضج الرقمي" لتحديد مجالات التنمية الرئيسية، بالإضافة إلى تناول أبرز التقنيات الحديثة، مثل "البلوك تشين"، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها.

وقال سعادة جاسم البلوشي: "يسعى منتدى الشارقة للتطوير من خلال برنامج التحول الرقمي إلى مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج المختلفة التي تتماشى مع جهود الشارقة الرامية إلى تعزيز الإبداع في جميع القطاعات، إضافة إلى تفعيل مشاركة دور القيادات الشابة المواطنة في الإمارة وتوسيع دائرة تأثيرها بالمجتمع، وتزويدها بالأفكار الابتكارية المواكبة لمتطلبات العصر".

وأضاف البلوشي: "التحول الرقمي توجه عالمي تبنته العديد من الحكومات والمؤسسات الكبرى حول العالم، ولا يمكن لنا الحديث عن تحول حقيقي دون الوقوف عن قدرات ومعارف الجزء الأهم في التحول وهو المورد البشري الذي سيقود ويدير ويطور آليات هذا التحول ويحافظ على استدامته لخدمة أهدافه، وهنا تكمن أهمية برنامجنا في التركيز على تطوير قدرات ومهارات الأفراد في التعامل مع تقنيات التحول الرقمي".

وتابع: "يتماشى البرنامج مع عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يشكل التحول الرقمي أحد أعمدتها الرئيسية، ولطالما لعب منتدى الشارقة للتطوير دوراً رائداً في تعزيز وعي الشباب، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إذ يسهم البرنامج في تمكين القيادات الشابة وإعداد المؤسسات والمنظمات للتعامل مع ما بات يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة".

وعند انتهاء البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادة اعتماد مصدقة من "أكاديمية الابتكار" البريطانية (إنفورما) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.