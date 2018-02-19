المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم برنامج "الدراسات القرآنية"

الشارقة 24:



اختتمت فعاليات البرنامج العلمي "الدراسات القرآنية"، الذي نظمه المنتدى الإسلامي بالشارقة، وشهد محاضرات علمية وثقافية متعددة على مدى أربعة أيام، وجرى الاختتام بحضور لفيف من المهتمين بالثقافة الإسلامية وطلبة كليات الشريعة، إضافة لأئمة المساجد.



وهدف البرنامج العلمي إلى طرح فرص ثقافية لتطوير الوعي المجتمعي بالدراسات الإسلامية، وإلى رفد المشاركين وإكسابهم المزيد من المعارف الإسلامية ذات المنهج المنضبط، وقدم البرنامج أ.د نايل ممدوح أبو زيد أستاذ في قسم أصول الدين بكلية الشريعة الإسلامية – جامعة الشارقة.



وأكد سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي بالشارقة، على أهمية إرساء الثقافة الإسلامية بالإمارة، وتعزيز وعي أفراد المجتمع، وتحصينهم بمبادئها وبجوهرها، وذلك ضمن جملة مبادرات ثقافية وسلسلة برامج علمية تترجم هذا الهدف؛ وذلك في سياق الإطار العام لمشروع الشارقة في الاحتفاء بالمثقفين عامة، وتطبيقاً لاستراتيجيتها في رعاية علوم الثقافة الإسلامية خاصة، والتي تتسم بقوة مصادرها من القرآن الكريم والسنة الشريفة.



وشدد د. بوشليبي على أن برنامج الدراسات القرآنية جزء من مشروع أكبر للمنتدى، متصل بتأصيل الثقافة الإسلامية في المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى إعداد كوادر فذة تمتلك المعارف التخصصية، ومؤهلة بالقيم الإنسانية، ولها القدرة الشرعية والعلمية للتعامل مع المصادر الشرعية، والقضايا العصرية، بروح الاعتدال والتسامح في نفوس المشاركين، وتأهيلهم بالمهارات التفاعلية وسط بيئة ثقافية تشجع البحوث العلمية، وتحترم الإنسان.