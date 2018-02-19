وفد من حكومة الشارقة يزور مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

الشارقة 24 – وام:



التقى معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي الأحد، وفداً من هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة، برئاسة معالي الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة.



جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية بهدف تبادل الخبرات والتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز بصفته الجهة المختصة بشؤون السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، والاطلاع على أحدث الممارسات وآليات العمل واستراتيجيات المركز ونظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.



حضر اللقاء سعادة الدكتور جابر عيضة الجابري، مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.



وتضمن جدول أعمال الزيارة استعراض أهم مهام وإنجازات المركز وخطته في الاتصال والتي تصب ضمن إطار تعزيز رؤيته في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين كافة فئات العاملين، وأصحاب العمل في إمارة ابوظبي.