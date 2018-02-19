"اجتماعية الشارقة" تقدم 178 برنامجاً متنوعاً خلال 2017

الشارقة 24:



أكدت مريم إبراهيم القصير، مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة قدمت 178 برنامجاً خلال عام 2017، بعدة توجهات تثقيفية توعوية ووقائية وإنمائية، سعياً إلى رفع المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع بمختلف الفئات العمرية، وللحد من انتشار الظواهر والمشكلات بخطوات استباقية ووقائية لما لها من أثر على استقرار الأسرة والمجتمع.



وقالت القصير في تصريح صحافي، "حرصت الدائرة خلال عام الخير 2017 على تقديم برامج متنوعة لأكبر عدد ممكن من خلال تقسيمها العمل إلى أربعة مجالات منها: تقديم برامج غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وبرامج الوقاية والحماية، والبرامج التوعوية الهادفة، والبرامج التثقيفية للفعاليات المجتمعية والمهرجانات التي تنظم من قبل الجهات الحكومية في إمارة الشارقة".



كما أكدت مدير إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة كانت لها بصمة مشاركة وتوعية وتثقيف في الفعاليات والمهرجانات التي نظمت في إمارة الشارقة، والتي تنوعت في مهرجان الشارقة القرائي للطفل من خلال تقديم 9 برامج من سلسلة غرس القيم والمسابقات على منصة الدائرة، والتي استفاد منها 8950 طفلاً، بالإضافة إلى المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقدمت 17 برنامجاً لعدد 80 مرة ليستفيد منها 3236 طفلاً، أما عن مشاركة الدائرة في مهرجان ضواحي 6 والذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى قدمت الدائرة 10 برامج لعدد 64 مرة، لإجمالي 3043 طفلاً، كما تركت الدائرة بصمتها في أيام الشارقة التراثية، والتي نظمها معهد الشارقة للتراث من خلال تقديمها برنامج الهوية الوطنية لـــ 30 طفلاً، ومشاركتها في الدورة الثلاثين لأصدقاء الشرطة والتي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة 12 برنامجاً لــ 24 مرة، و668 مستفيداً.



وأضافت القصير، أنه استفاد من هذه البرامج من جميع الفئات 31759 مستفيداً من البرامج التثقيفية التوعوية والوقائية والإنمائية، وكان له بالغ الأثر في تثقيف المجتمع وتمكن أفراده من الحذر من الأزمات الاجتماعية التي قد يتعرضون لها ويكفل لهم حياة سعيدة وأسرة مترابطة.