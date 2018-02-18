فداء شتية: نقدم حلولاً مبتكرة في التعليم تحت مظلة "الشارقة للتطوير"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قالت فداء شتية، المشاركة تحت مظلة منتدى الشارقة للتطوير، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، نقدم خلال المشاركة حلولاً مبتكرة في التعليم بالتعاون مع شركة "غولف بوينت"، وهناك منصة للألعاب تستطيع أن تحول أي برنامج تعليمي أو حدث إلى لعبة.



وأضافت نشارك أيضاً خلال المعرض ببرنامج لشركة "سيلكون" والتي تمتلك منصة لتعليم طلاب المدارس في المرحلة الثانوية، لتساعدهم على اختيار المجال الصحيح للتعلم فيما بعد، وعمل مشروعاتهم الخاصة، كما أن لدينا أول برنامج قراءة في اللغة العربيةعن طريق "الدردشة".