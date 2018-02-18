مجد خليل: "كاواساكي روبوتكس" قدمت أفكاراً حول استخدامات "الروبوت"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:



قال مجد خليل من شركة كاواساكي روبوتكس، المشاركة ضمن جناح منتدى الشارقة للتطوير في شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، إن الشركة تقدمت بأفكار ابتكارية من بينها التعريف باستخدامات "الروبوت الآلي"، وما تؤديه من وظائف في القطاعات المختلفة، لاسيما في المجال الصناعي، وذلك بما توفره الروبوتات من مرونة في العمليات الصناعية.



وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الشركة قامت بتدريب مجموعة من الطلاب الإماراتيين، في مجال برمجة وصيانة الروبوت الآلي، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخراً مع منتدى الشارقة للتطوير.