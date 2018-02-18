نسيم المشوي: مسابقة يومية لأفضل مقترح ابتكاري على حساب شرطة الشارقة بـ "إنستغرام"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت النقيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة الشارقة، إن القيادة متمثلة في فرع الابتكار، تشارك بالعديد من الدورات وورش العمل في الفعاليات المنعقدة حالياً في إمارة الشارقة، على واجهة المجاز، منها الابتكار الصناعي والابتكار في حياتنا والابتكار في عام زايد، إضافة إلى الابتكار الحكومي واستشراف المستقبل.



وأضافت المشوي، نتمنى من أفراد الجمهور الحضور والاستفادة من هذه الدورات وورش العمل، موجهة الشكر والتقدير للجنة المنظمة لشهر الإمارات للابتكار في الإمارة.



وأشارت مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة الشارقة، إلى أن هناك مسابقة يومية على حساب شرطة الشارقة في موقع "إنستغرام" بقيمة 500 درهم، لأفضل المقترحات المقدمة، إضافة إلى مسابقة خلال ورش العمل للمقترحات المقدمة من المشاركين في نهاية كل ورشة.