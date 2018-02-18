نور النومان: الابتكار أصبح منهج عمل وأسلوب حياة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، إن هناك أكثر من 23 جهة مشاركة في شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، على واجهة المجاز، تتقدم بمشاريع ابتكارية وخدمات خارج الصندوق، مشيدة بمشاركات طلاب الجامعات والجهات الحكومية في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الذين يعرضون مشاريع وخدمات جديدة مبتكرة تحتوي على ريادة مميزة.



وأضافت النومان لـ "الشارقة 24"، أن الابتكار أصبح منهج عمل وأسلوب حياة، لذلك نتمنى من جميع الدوائر والجهات المزيد من المشاركة في الأعوام القادمة، خصوصاً وأن هذه الفعاليات والمبادرات أصبحت تعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وتحث على نشر ثقافة الابتكار.