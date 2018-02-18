شرطة الشارقة تعقد الملتقى السنوي للشركاء الاستراتيجيين الإثنين

الشارقة 24:



تحت رعاية وحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، تعقد القيادة العامة لشرطة الشارقة يوم غد الإثنين بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الملتقى السنوي للشركاء والمعنيين الذي تنظمه إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، بمشاركة رؤساء الدوائر الحكومية بالشارقة والشركاء المعنيين والخبراء المختصين.



ويأتي تنظيم الملتقى، في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو تعزيز العمل مع شركائها الاستراتيجيين والمعنيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، حيث تجتمع تحت مظلة الملتقى 40 وزارة ودائرة حكومية وهيئة ومؤسسة عامة، إلى جانب عدد من البنوك والقطاعات التجارية والشركات والمنظمات الأهلية بغرض استعراض الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، و التباحث والتشاور حول الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي و المؤسسي، واستعراض المؤشرات الوطنية وربطها بالاستراتيجية، وعرض المبادرات المشتركة لدعم الأجندة الوطنية، إلى جانب بحث العمليات والخدمات المشتركة وسبل تطويرها، ودور الشركاء في تطوير المقترحات والابتكارات والعمليات المشتركة.