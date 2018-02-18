العميد النداس يترأس اجتماع الشرطة النسائية بمركز "كلباء الشامل"

الشارقة 24:



تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بشرطة الشارقة، بالتواصل الدائم مع العنصر النسائي من العسكريات والمدنيات، من أجل الوقوف على آرائهن وملاحظاتهن الخاصة بتطوير بيئة العمل والارتقاء بالأداء، ترأس العميد علي سيف النداس، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، اجتماع مرتب الشرطة النسائية بمركز شرطة كلباء الشامل، بحضور المقدم عبيد جمعة المرزوقي رئيس قسم الموارد البشرية، وعدد من الضباط بمديرية شرطة المناطق الخارجية.



وأكد العميد النداس خلال الاجتماع، أن مديرية شرطة المناطق الخارجية تسعى إلى تحقيق السعادة والرضى الوظيفي لمنتسبيها بما فيهم الشرطة النسائية، من خلال التعرف على احتياجاتهن ومطالبهن وأبرز المعوقات التي يواجهونها في بيئة العمل، وتقديم الدعم والرعاية من خلال توفير بيئة مميزة تتيح لهن أداء واجباتهن ومهامهن بكفاءة ومهنية.



وقال إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تبذل جهوداً كبيرة، من أجل توفير الفرص والإمكانات لدعم وتمكين العناصر النسائية، إيماناً منها بقدرة وإمكانات المرأة الإماراتية في العمل الشرطي.