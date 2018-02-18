اللواء الشامسي يترأس اجتماع فريق مؤشر الاعتمادية على "الخدمات الأمنية"

الشارقة 24:



ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة اليوم الأحد، اجتماع فريق مؤشر الاعتمادية على الخدمات الأمنية والشرطية بأكاديمية العلوم الشرطية، بحضور العقيد علي القرصي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، إلى جانب أعضاء فريق عمل المؤشر من مختلف القيادات بوزارة الداخلية.



وناقش المجتمعون، مؤشر الاعتمادية على الخدمات الأمنية، ضمن الأجندة الوطنية والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لرجال الاعمال، حيث تم عرض نتائج المؤشر والتحديات التي تواجه فريق العمل، والخطط والمشروعات والمبادرات المعتمدة للمؤشر.



كما تطرق الاجتماع إلى موضوع تحديد ملتقى الاستدامة الاقتصادي لرجال الأعمال على مستوى القيادات الشرطية بوزارة الداخلية.



وأكد العميد الشامسي، أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشر لما فيها من أهمية لتحقيق رؤية الامارات 2021، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تساهم في دفع عجلة الجهود المبذولة تحقيقاً للأهداف المرسومة واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة.



وفي الختام توجه سعادة القائد العام لشرطة الشارقة، بالشكر إلى فريق عمل المؤشر، على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها الجميع.