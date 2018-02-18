11.36 مليون مسافر عبر مطار الشارقة الدولي خلال 2017

الشارقة 24:



بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطار الشارقة الدولي خلال العام الماضي 11.365 مليون مسافر، بزيادة قدرها 327 ألف مسافر، مقارنة مع العام 2016، بدعم من الموقع الجغرافي المتميز للمطار، وتطور خدماته، لاسيما في ظل استخدام البوابات الذكية التي أسهمت في انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام.



وأوضحت هيئة مطار الشارقة الدولي أنه على صعيد حركة الطائرات "المنتظمة وغير المنتظمة"، سجلت الهيئة 75.96 ألف حركة إقلاع وهبوط منها 6.61 ألف حركة في شهر ديسمبر 2017 وذلك من خلال استقطاب شركات طيران جديدة، وتوسع الناقلات العاملة في المطار ووصولها إلى وجهات جديدة.



كما حقق قطاع الشحن الجوي أرقاماً جيدة وصلت إلى أكثر من 148.31 ألف طن تقريباً ووصل حجم الشحن البحري – الجوي الى نحو 10.6 ألف طن، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي يواجهها القطاع، حيث استفاد المطار من موقعه الجغرافي وقربه من العديد من الموانئ البحرية في رفع حركة الشحن الجوي.



جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مطار الشارقة الدولي الذي تم مؤخراً في جزيرة النور بالشارقة، لاستعراض أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي على صعيد حركة الطيران ونمو أعداد المسافرين وحجم الشحن، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري .



وقال سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن هذه النجاحات التي حققها المطار خلال العام الماضي جاءت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ونتيجة لجهود الهيئة التي ترتكز في خططها وبرامجها على توجيهات القيادة الحكيمة في تحقيق السعادة للمسافرين والمتعاملين، من خلال الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار.



من جانبه قال سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن المؤشرات الإيجابية التي حققها مطار الشارقة الدولي في أعداد المسافرين وحركة الطائرات خلال العام الماضي، تأتي انعكاساً للجهود التي تقدمها كافة الأطراف العاملة في المطار، والتي ترتبط معه بشراكة فاعلة، وأسهمت في ترسيخ مكانة المطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كواحد من أفضل المطارات في المنطقة.



وقد شهد مطار الشارقة الدولي خلال العام 2017 تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة، والفوز بعدة جوائز أسهمت في ترسيخ مكانة المطار محلياً وإقليمياً ودولياً، كما شهد العام الماضي توظيف العديد من الكوادر البشرية المواطنة .



ومن أبرز هذه الإنجازات توسعة المطار، حيث تم وفقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع الخطة المستقبلية لتوسعة مطار الشارقة الدولي، حيث منحت هيئة مطار الشارقة الدولي، شركة "بارسونز أوفرسيز" إدارة مشروع التوسعة الجديد للمطار بقيمة 58 مليون درهم، وذلك بعد طرح مناقصة اختيار مدير المشروع حيث تقدر التكلفة الإجمالية للتوسعة بنحو مليار و500 مليون درهم ومن المتوقع أن تكون القدرة الاستيعابية للمطار بحلول عام 2027 نحو 20 مليون مسافر.



واستقبل المطار في شهر مارس 2017 الرحلة الافتتاحية لشركة طيران إنديجو بين الشارقة وكاليكوت بالهند، حيث تعتبر الشارقة الوجهة الدولية السادسة لهذه الشركة.



وفي إطار جهودها في استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في فعاليات المعرض الوطني التاسع عشر للتوظيف، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2017 في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة كبيرة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.



كما تم إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، منها الاحتفالات باليوم والوطني، ويوم الشهيد، وغيرها من المبادرات التي أسهمت في تعزيز التواصل المجتمعي بين المطار والمسافرين والمتعاملين ومختلف الفئات المجتمعية.