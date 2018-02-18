عبد الله بن عامر يتوج الفائزين في بطولة الرماية بالمسدس

الشارقة 24:



توج العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الأحد، الفرق الفائزة والرماة الحاصلين على المراكز المتقدمة في بطولة الرماية بالمسدس "رجال"، التي انطلقت ضمن منافسات بطولة وزارة الداخلية السنوية للرماية، التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في الوزارة.



وتستضيف القيادة العامة لشرطة الشارقة البطولة في ميادين الرماية بالخضيرة بمدينة الذيد بالشارقة ويتنافس خلالها 480 مشاركاً يمثلون 10 فرق من مختلف قيادات الشرطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، إضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأسفرت النتائج على مستوى الفرق، عن فوز فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول، بمجموع نقاط بلغ 1350 نقطة، وجاء فريق قيادة قوات الأمن الخاصة بالمركز الثاني بمجموع 1338 نقطة، فيما نال فريق القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث بمجموع 1336 نقطة.



أما على المستوى الفردي، فقد حقق المساعد أول عبد الله سليمان النقبي من قيادة قوات الأمن الخاصة، المركز الأول بمجموع نقاط بلغ 236 نقطة تلاه المساعد أول سالم ياقوت من القيادة العامة لشرطة عجمان في المركز الثاني بمجموع 229 نقطة، فيما حقق الرقيب أول خالد حمد المنهالي من القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث بمجموع 229 نقطة.