علي الحوسني: حاكم الشارقة يدعم مجالس أولياء أمور الطلاب والطالبات

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم عن التسلسل الزمني لانتخابات مجالس أولياء أمور الطلبة بمختلف مدن الإمارة، والتي انطلقت من مدينة كلباء، حيث أسفرت الانتخابات عن فوز 9 أعضاء بعضوية المجلس.

وأشاد الحوسني بالإقبال الكبير على الترشح والتصويت لاختيار أعضاء المجلس في الانتخابات التي أجريت بحضانة كلباء تحت إشراف مجلس الشارقة للتعليم.

وأضاف الحوسني في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن التجربة الانتخابية لهذه الدورة لعضوية المجالس شهدت ابتداء من انتخابات كلباء تطوراً لافتاً في آليات الترشح والتصويت حيث سمح للمرة الأولى للوافدين من أولياء أمور الطلبة بالتصويت في الانتخابات أو الترشح لعضوية مجالس أولياء الأمور، كل حسب نطاقه الجغرافي.

وثمن أمين عام مجلس الشارقة للتعليم حرص ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللامحدود لمجالس أولياء أمور الطلبة، على الصعيدين المادي والمعنوي، حيث تتمتع المجالس بمقار نظامية ومخصصات سخية تتيح لها القيام بدورها كحلقة وصل بين المنزل والمدرسة.

واعتبر الحوسني أن مجالس أولياء الأمور تلعب أدواراً مشهودة في دعم المؤسسات التعليمية ممثلة في المدارس بهدف رفع معدلات التحصيل العلمي لدى الطلبة وتقديم شتى سبل المساعدة لهم، كما تعزز من الجانب التربوي بمناشط مساندة تهدف لتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية، فضلاً عن دورها البارز في دمج أولياء الأمور وإشراكهم في المنظومة التعليمية.

ولفت أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إلى التسلسل الزمني لإجراء انتخابات مجالس أولياء أمور الطلبة، بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث كانت البداية من كلباء، يتبعها انتخابات مجلس أولياء أمور الطلبة في مدينة الشارقة، ومن ثم خورفكان، والمنطقة الوسطى.

وأشار الحوسني إلى أن مجلس أولياء أمور دبا الحصن، سيعاد تشكيله من قبل مجلس الشارقة للتعليم، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لإجراء الانتخابات في دبا الحصن.

ونوه إلى أن عملية الانتخاب يتم تنفيذها بإشراف مجلس الشارقة للتعليم باعتباره مسؤولاً عن المجالس من النواحي الإدارية والفنية، وذلك وفق آليات مستحدثة ومتطورة، من بينها التصويت الإلكتروني بشكل متكامل، مشيراً إلى عقد لقاء تعريفي مسبق لكافة المرشحين المعتمدين وفق اللوائح والمعايير، تم اطلاعهم خلاله على النظم المتبعة في العملية الانتخابية وآلياتها.

واختتم الحوسني تصريحاته بالإشارة الى أن الانتخابات تهدف لاختيار 9 أعضاء لعضوية كل مجلس من مجالس أولياء الأمور، يضاف لهم 4 شخصيات من العناصر المجتمعية والتربوية الفاعلة، ليصبح عدد الأعضاء بكل مجلس 13 عضواً، على أن تجرى فيما بعد انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المجالس باقتراع الأعضاء، ويكون ذلك في أول اجتماع للهيئة المنتخبة بإشراف لجنة من مجلس الشارقة للتعليم.

جدير بالذكر أن انتخابات المرشحين لعضوية مجلس أولياء أمور الطلبة بكلباء، أسفرت عن فوز: نعيمة أحمد حمدان حسن الزعابي، ونبيه قبول درويش جمعة، وحميد عبيد حميد هلال الزعابي، وعلي سليمان علي السويجي الزعابي، وياسر عيسى مراد محمد درويش، وآمنة محمد علي المغربي البدواوي، وعائشة حمد عبد الله الأصم الدهماني، وآمنة راشد سعيد راشد الكندي، وعائشة عبد الرحيم عبد الله بيرق اللوغاني.