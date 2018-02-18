شذى الهاشمي: سعداء بمشاركة الطلاب في شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

الشارقة 24 – محمود سليم:

قالت شذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، إن زيارتها إلى معرض الابتكارات المقام ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، مكنتها من التعرف على أحدث الابتكارات التي تشارك بها مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأضافت خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، "نحن سعداء بمشاركة الطلاب الواسعة في هذا الشهر بالإضافة إلى الجهات الحكومية والوزارات، لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم القيمة والمفيدة".

وأشارت الهاشمي، إلى أن شهر الإمارات للابتكار انتقل من إمارة إلى أخرى، بداية من أبوظبي، ليختتم في إمارة دبي في 28 فبراير الجاري.