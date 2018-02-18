"شؤون الضواحي" توقع 4 عقود لخدمة "تنظيم العزاء" بالشارقة

الشارقة 24:

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتزام مبادئ التراحم والإحسان وتدعيم الروابط والعلاقات الاجتماعية بين أبناء المنطقة الواحدة، وانطلاقاً من دور دائرة شؤون الضواحي والقرى في متابعة شؤون ذوي المتوفين بإمارة الشارقة من خلال ترتيب المكان المناسب للعزاء وخدمة المعزين، وقعت الدائرة أربعة عقود مع شركات متخصصة في توريد وتجهيز خيام العزاء في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وكشف الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بأن الدائرة قامت بتجديد عقود تنظيم العزاء مع شركات الملكي والزعيم بالإضافة إلى توقيع عقد جديد مع شركة النادر والسمر، مشيراً إلى أن التوقيع مع عدة شركات يأتي بهدف المحافظة على رضا ذوي المتوفين بشأن سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات ورفع مستوى الجودة والتنافس بين الشركات لتقديم الأفضل، وتقوم الدائرة بتحديث العقود سنوياً بعد الاستماع لملاحظات ذوي المتوفين من خلال الزيارات الميدانية أو نظام استطلاع الرأي عبر التطبيق الخاص بالدائرة، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية استبعاد التعامل مع عدة شركات لمختلف الأسباب منها قيمة العروض المقدمة والجودة وإمكانية تقديم الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة واستمرارية التطوير.

وأفاد الشيخ ماجد القاسمي بأن دائرة شؤون الضواحي والقرى ومنذ تكليفها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2012م بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة، قامت الدائرة بالإشراف على 5093 حالة عزاء، وذلك من خلال حجز إحدى مجالس الضواحي في إمارة الشارقة أو بترتيب خيام العزاء للرجال أو للنساء حسب طلب الأهالي وذلك في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والشرقية.