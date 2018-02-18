"موارد الشارقة" تعمل على استكمال "الأرشفة الإلكترونية"

الشارقة 24 – وام:

تعمل دائرة الموارد البشرية على استكمال مشروعها الاستراتيجي للأرشفة الإلكترونية في إطار خططها للتحول الإلكتروني وتحقيق بيئة إلكترونية لا ورقية تضمن حفظ المعلومات في ملفات إلكترونية يسهل استرجاعها والوصول إليها.

ويتمثل المشروع في تحويل كافة المستندات الهامة وملفات موظفي الحكومة إلى إلكترونية يسهل حفظها والرجوع إليها والوصول إلى المعلومات لخدمة الجهات المستفيدة بشكل أسرع عبر نظام مركزي واحد يخدم جميع المستفيدين ويبسط آلية العمل في إدارات الدائرة.

وقطعت الدائرة مراحل متقدمة من المشروع وطبقته بأرشفة ملفات الموظفين على المستوى الداخلي الذي شمل الإدارات المعنية والمستوى الخارجي الذي شمل أرشفة ملفات الموظفين بعدد من دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة، فيما يستمر إدراج بقية جهات الحكومة في المشروع بشكل تتابعي خلال الفترات المقبلة لتحقيق شمولية جهات الحكومة ضمن نطاق تغطية المشروع.

وقال سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس الدائرة إن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجسد في ترجمة رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تقديم أفضل الخدمات المتكاملة وسرعة الأداء تماشيا مع منظومة التحول الحكومي الإلكتروني.

ونوه إلى أن المشروع يندرج ضمن إطار جهود الدائرة في تعزيز وتنمية بنية تحتية مستدامة نحو التحول الإلكتروني وتوفير أعلى معايير الموثوقية والسرعة في تنفيذ العمل الحكومي والارتقاء به.

وأشاد طارق بن خادم بالجهود التي بذلتها فرق العمل في الدائرة وفي الجهات المندرجة ضمن المشروع التي عملت بحرفية تامة وكان لها الأثر الأكبر في سرعة الإنجاز وتحقيق قيمة نوعية وفاعلة للمشروع.