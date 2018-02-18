الدكتور رشاد سالم: "شهر الابتكار" فرصة لطلاب جامعات الشارقة لإظهار مواهبهم

الشارقة 24 - محمود سليم:

ثمن الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، جهود القائمين على شهر الإمارات للابتكار بشكل عام، والمُنظمين في إمارة الشارقة خاصة، مشيراً إلى أن تخصيص شهراً للابتكار في الدولة هي "سنة حميدة سنتها دولة الإمارات".

وأشار سالم، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن تجمع الطلاب المبتكرين والمبدعين في المدينة الجامعية بالشارقة، بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، هي فرصة للطلاب حتى يظهروا مواهبهم وابتكاراتهم أمام الجميع.

ويعرض العشرات من طلاب الجامعات في الشارقة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية مشاريعهم المبتكرة، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وواجهة المجاز المائية، ضمن شهر الإمارات للابتكار.