ورشة "الابتكار واستشراف المستقبل" تؤكد أهمية استراتيجية الإمارات في تنويع اقتصادها

الشارقة 24:

أكدت ورشة العمل "الابتكار واستشراف المستقبل"، أهمية الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الحكيمة، كونها تعد من أوائل الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها وبدأت في التحضير لسيناريوهات عالم ما بعد النفط.

ولفتت الورشة التي عقدت، السبت، في واجهة المجاز المائية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، إلى أن الإمارات برزت كمركز عالمي للعديد من الصناعات ونموذج يحتذى به من سائر دول العالم.

وقال خبير الابتكار في وزارة الداخلية أحمد محمد سعود،" إن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة تملك كل الإمكانات والقدرات اللازمة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية.

وأكد سعود، دور الابتكار في الاستعداد لمواجهة أية أزمات مستقبلية والتغلب عليها، مشيراً إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد بالنسبة للدول الحديثة، من أجل ضمان أمن شعوبها في قطاعات مثل البيئة والموارد المالية والأمن المائي والغذائي والزراعة وغيرها.

وقال سعود: "التهيؤ للمستقبل لا يقتصر على الاستعداد للتحديات والفرص فحسب، ولكنه يستدعي من الدول كذلك التنبؤ بهذه التحديات."

وفي إطار عرضه التقديمي تطرق سعود إلى بعض الأمثلة من دول واجهت اضطرابات مختلفة، لافتاً إلى أن بعض الدول توقعت هذه الأحداث قبل وقوعها بسنوات عدة ووضعت الاستراتيجية المناسبة لمواجهتها ونجحت في ذلك.

وأشار إلى السيناريوهات المستقبلية، وتنبؤ الخبراء بصراعات مستقبلية مرتبطة بالموارد الطبيعية مما يتعين على دول المنطقة أن تبذل قصارى جهدها وتستعد لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية، منوهاً إلى أن الابتكار والتكيف مع المستقبل هو الطريق إلى الأمام.

وتطرق خبير الابتكار في وزارة الداخلية إلى تجربة اليابان التي تأثرت بتبعات الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك استطاعت أن تزدهر من جديد، وتصبح اليوم من أغنى اقتصادات العالم بفضل روحها الابتكارية واستشرافها للمستقبل.

يذكر أن شهر الإمارات للابتكار يساهم في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار. وهو يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.