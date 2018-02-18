الهاكاثون يستقطب 400 شخص في يومه الأول ضمن شهر الإمارات للابتكار بالشارقة

الشارقة 24:

استقطب هاكاثون الإمارات الذي تنظمه وتشرف عليه الهيئة العامة لتنظيم قطاع اتصالات، في يومه الأول 400 شخص من مختلف الفئات العمرية والتخصصات والأعمال، الذي تستمر فعالياته في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك حتى يومي الإثنين والثلاثاء، ضمن شهر الإمارات للابتكار المنعقد حالياً في الشارقة.

وتضاعف إقبال اليوم الأول من هاكاثون الإمارات "تحدي للبيانات من أجل السعادة" الذي أشارت توقعاته السابقة إلى أن لا يزيد عدد المسجلين به عن 200 شخص، لأهميته في توفير حلول مقترحة للمشاكل التي يتم طرحها، من أجل الوصول إلى السعادة.

وأعربت سعادة نور النومان، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، عن شكرها وتقديرها للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، على هذا التحدي الذي يسهم في الوصول إلى السعادة من خلال البيانات.

وأشارت إلى أنها فرصة لطرح المشكلات، واستنباط الحلول من خلال التفكير مشيرة إلى ما يتيحه الهاكاثون من توفير بيانات عديدة، والفرصة لاجتراح الحلول.

وقال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشؤون الحكومة الإلكترونية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي: في تحدي البيانات دعونا نفكر ونقدم حلولاً وأفكاراً إبداعية تساهم في الوصول إلى السعادة والإيجابية.

ولفت إلى تزامن هاكاثون الإمارات مع حدثين مهمين، الأول عام زايد، وذكرى مرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان دوماً يقول بأن "ثروتي هي سعادة شعبي"، والثاني شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، عاصمة النور والإبداع والثقافة، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن هذا التحدي يستند إلى الشباب والبيانات والسعادة، فالشباب هم صنّاع المستقبل، والبيانات هي الثورة الجديدة، وهي المحرك الجديد للثورة الصناعية الرابعة.

ويتيح الهاكاثون الفرصة لمئات الشباب لاستخدام البيانات المفتوحة كوسيلة للابتكار، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة، بحيث يستخدم الشباب البيانات المتاحة لهم للوصول إلى حلول عملية تسهم في معالجة المشكلات القائمة، والمساعدة في بناء مستقبل زاخر بالرخاء والسعادة.

وإيماناً من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدورها المجتمعي، وفي إطار مسؤوليتها في دفع التحول الرقمي قدماً على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، أطلقت مشروع هاكاثون الإمارات، تحت شعار "بيانات من أجل السعادة".

وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالبيانات المفتوحة لما لها من أثر كبير على المبادرات التي تطلقها الدولة، وتسعى الحكومة لتعزيز مشاركة المجتمع في توفير واستخدام تلك البيانات المفتوحة والاستفادة منها في المبادرات الحكومية، وتوسيع قاعدة المتعاملين، لتعزيز المشاركة مع الحكومة وتحقيق الصالح العام للمجتمع.

موضوع الهاكاثون ومجالات التحدي

تضمن الهاكاثون والتحدي المرتبط به طرح بعض الموضوعات والمشكلات، من بينها المواصلات والازدحام المروري، الصحة والسلامة، التنمية المستدامة وعصر ما بعد النفط، البيئة وتغير المناخ، التعليم، التوازن بين الجنسين، تعزيز العلاقات الاجتماعية في دولة الإمارات، تعزيز نمط الحياة.

ويستخدم الهاكاثون مجموعات البيانات المتاحة لوضع حلول وتصورات عملية في هذه المجالات، وقد توزع المسجلون في اليوم الأول بعد حضور التدريب إلى مجموعات وفقاً للمشكلات التي تم طرحها، من أجل البحث في الحلول، وبناء المهارات الأساسية التي ينبغي على المشاركين امتلاكها، حتى يستطيعوا الإسهام بحلول فعالة، وعدم الشعور بالرهبة أمام الكم الكبير من البيانات المتاحة. وغالباً ما يكون المؤهلون للمشاركة من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية داخل الدولة، وموظفي القطاعين العام والخاص، والصحفيين، والباحثين، والخبراء المتخصصين.

خبراء أجانب شاركوا في اليوم الأول للهاكاثون

شارك في الجلسات التمهيدية خبراء أجانب قدموا معلومات للحضور، من أجل التعريف بأهمية ومكانة الهاكاثون ودوره كتحدي من أجل السعادة، من بينهم، كاترين تاونسيند، مديرة تنفيذية في المؤسسة التعاونية للبيانات المفتوحة، البروفيسور جين هولم، رئيس المؤسسة التعاونية البيانات المفتوحة، ريتشارد كيربي، رئيس ريتشارد كيربي المساهمة المحدودة، حاتم بن يعقوب، محلل بيانات في المؤسسة التعاونية للبيانات المفتوحة، تونسيا كيتلي هولم، محلل بيانات في المؤسسة التعاونية للبيانات المفتوحة.