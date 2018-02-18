بلدية الشارقة تبدأ بإزالة ملصقات تشويه المنظر العام

الشارقة 24:

باشرت بلدية مدينة الشارقة ممثلة بقسم مراقبة نظافة المدينة، بالتعاون مع شركة بيئة وإدارة الخدمات البيئية، بإزالة الملصقات العشوائية في الشوارع والجسور والأنفاق، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام للإمارة، حيث تستمر البلدية في مواصلة جهودها للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على جمالية الإمارة الباسمة.

وأكد سعادة محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة أن الحملة تستهدف إزالة الملصقات التي تشوه المنظر العام، والتي يتم لصقها بطريقة عشوائية من دون إذن أو تصريح في أماكن عامة، وهو ما يتعارض مع كون الإمارة صحية، وفي الوقت ذاته تكثف البلدية من الرقابة على كل المناطق، وعلى كل من يقوم بتوزيع هذه الملصقات، وتحذرهم من تبعيات إلصاقها في الأماكن العامة، والتي تتسبب في تشويه المنظر العام، حيث تعتبر هذه المشكلة غالباً هي مشكلة أفراد وليست شركات.

وأشار إلى أن معظم هذه الملصقات تعتبر إعلانات للبحث عن أفراد للمشاركة في شقق سكنية، حيث يقوم أحد الأفراد باستئجار شقة، ويبدأ بتوزيع الملصقات للبحث عن مستأجرين، لذلك يجب على أفراد المجتمع عدم التعامل معهم أو التواصل من خلال هذه الملصقات، بل يجب أن تكون العملية منظمة بشكل أكبر، من خلال اللجوء إلى مكاتب التأجير الرسمية التي تمارس عملها بصورة رسمية، فضلاً عن وجود بعض الصحف ومواقع التواصل المعتمدة، التي تقوم بعمل إعلانات للبحث عن مستأجرين، وبالتالي يمكن الاستفادة منها وبصورة منظمة.

ونوه إلى أن توزيع الملصقات بشكل عشوائي سلوك مرفوض نهائياً، ويعرض القائم به لعقوبات رادعة، حيث تكثف البلدية من جهودها للحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي من خلال الكثير من حملات التوعية قبل فرض أية مخالفات.

وناشدت بلدية مدينة الشارقة أصحاب البنايات التي يتم استغلال جدرانها بإزالة هذه الملصقات وعدم تركها، كما دعت الجمهور إلى ضرورة التعاون مع البلدية لتحقيق المصلحة العامة، والتفاعل مع الجهود التي تبذلها، بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بتشويه المدينة أو أية ظاهرة سلبية، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 993

كما حذرت البلدية من التعاون والتعامل مع هؤلاء الأشخاص غير المرخصين، والذين يعملون على تشويه المنظر العام للإمارة الباسمة.