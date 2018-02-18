"زايد للإسكان" يُطلق مبادرة "غرس زايد" في حي الاتحاد السكني بالشارقة

الشارقة 24:

في إطار إعلان صاحـــب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2018، عـــــام زايد، أطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان مبادرة "غرس زايد"، التي استهدف فيها زراعة 220 نخلة في حي الاتحاد السكني بإمارة الشارقة، والتي جاءت انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وفي إطار المسؤولية المجتمعية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان تجاه الوطن والمجتمع والإيمان بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه خلال "عام زايد" .

وقال معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان:" إن مبادرة "غرس زايد" جاءت لإحياء مآثر المغــــفور له، بإذن الله، الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع في أبناء الإمارات حب البيئة والزراعة، ونحن اليوم فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي جاءت بالتزامن مع عام زايد ومن شأنها تعزيز العمل التطوعي، وتدعم توجه الدولة القائم على البذل والعطاء".

وأضاف معاليه:" إن المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه لطالما أكد على أهمية المحافظة على البيئة وتنميتها لتحقيق الاستقرار وربط المواطن بالأرض واستطاع قهر الظروف الصعبة لتتحول الصحراء إلى رقعة خضراء فقال: "أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة".



من جانبه أشاد المشاركون في مبادرة غرس زايد"، حيث قالت سعاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: "إن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر تتشارك أهداف برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال سعيها إلى توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر في المجتمع الإماراتي. واليوم يسرنا أن ندعم مبادرة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتي تحمل اسم "غرس زايد"، حيث سنتطوع لغرس اشجار النخيل في أحد الأحياء السكنية التي يقوم البرنامج بتنفيذها."



ويأتي هذا العمل التطوعي انطلاقاً من حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر على مواصلة رسالتها في غرس القيم والمبادئ التي آمن بها زايد، ونحن نعلم أن شجرة النخيل هي رمز العطاء والكرم والاستدامة ولا بد أن تبقى هذه الشجرة شامخة شموخ الوطن، ووارفة بثمارها الطيبة.