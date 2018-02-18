ورشة "الابتكار المجتمعي" تؤكد أهمية الحلول المستدامة

الشارقة 24:

أكد إبراهيم تميم، مهندس علم الروبوت البحث والتطوير، أهمية الابتكار المجتمعي، الذي أثبت قدرته على تلبية احتياجات المجتمع بطرق مبتكرة وجديدة، وخارج الإطار المعتاد.

وأشار إبراهيم تميم خلال ورشة العمل التي عقدت، السبت، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة إلى أن الابتكار المجتمعي يبدأ بتحديد المشكلة وأبعادها أولاً، ثم يقوم الفرد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع لديهم شغف العطاء بالخروج بأفكار جديدة ومبتكرة تقدم حلاً فعالاً ومستداماً، مؤكداً أن الحلول المستدامة هي التي تخدم المجتمعات على المدى البعيد.

وذكر مهندس علم الروبوت البحث والتطوير:" أن مجالات الابتكار المجتمعي عديدة ولا تقتصر على مجال واحد، بل تشمل مجالات مثل الطعام، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها الكثير.



وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأكثر اهتماماً بمجال الابتكار المجتمعي، حيث أن نسبة كبيرة جداً من المبتكرين مهتمين بالابتكار في مجال التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، ودولة الإمارات سباقة في تبني هذه الأفكار التي تخدم المجتمع وتساهم في تطوره وتقدمه.



وتهدف ورشة الابتكار المجتمعي إلى حث الأفراد على الخروج بمبادرات مبتكرة لمشاكل اجتماعية قد تواجه أفراد المجتمع بشكل يومي، حيث أن هذه المبادرات تعزز من روح الفريق، وتزيد من التعاطف وانتشار ثقافة الخير في المجتمع.



وتميزت ورشة الابتكار المجتمعي بأنها ورشة تفاعلية حافلة بالألعاب والتحديات للخروج بحلول مبتكرة وفريدة من نوعها، مثل تحدي الليغو ولعبة البينغو، التي عمل من خلالها المشاركين في فرق للخروج بمشاكل اجتماعية ووضع حلول محتملة لها.