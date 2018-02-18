خولة الملا: "برلمان الطفل العربي" بالشارقة سيدعم مسيرة قضايا الطفولة

الشارقة 24:

ثمنت لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي جهود جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في اعتماد النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل.

وباركت الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية الإماراتية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والتي تكاملت وتضافرت لتحقيق رغبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في استضافة البرلمان على أرض دولة الإمارات في مدينة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأحد بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، وترأسته خولة عبدالرحمن الملا رئيسة اللجنة، وحضره المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو اللجنة، وأحمد سعيد الجروان عضو اللجنة، وعبدالله دعيفس عضو اللجنة، وعائشة بوسمنوه عضو اللجنة، ويوسف حسن آل علي أمين سر اللجنة.

وفي بداية الاجتماع أكدت خولة عبدالرحمن الملا أن البرلمان العربي للطفل من شأنه أن يدعم مسيرة قضايا الطفولة وسيمثل نقلة في الاهتمام بالطفولة ومنصة لتعبير الأطفال عن آرائهم ومنبراً لتنشئتهم لا سيما أن أطفال اليوم هم صانعو الغد ومتخذو القرارات المتميزة والبناءة لمواصلة النهوض بدولنا العربية في جميع الصُّعُد وفي كافة المجالات مشيرة إلى أن البرلمان سيجسد أواصر الأخوة العربية لدى الأطفال العرب.

وقالت: إننا نشعر بسعادة غامرة بنتائج المجلس الاقتصادي الاجتماعي على المستوى الوزاري لاعتماد النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في ظل مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكفله بكافة ميزانية التأسيس والتشغيل للبرلمان وفي رؤية سموه الثاقبة في إعداد الأجيال القادرة على العطاء الوطنى وتأهليها لتكون ساعداً في بناء دولها فضلاً عن المتابعة الدائمة من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورعايتها للطفولة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية في إطار رؤية سموهما في مواصلة تنشئة الأطفال على المسؤولية وتعويدهم المشاركة في بناء أوطانهم.

وأضافت الملا: إننا في الشارقة نفخر بأن لدينا أفضل التجارب وأقواها على صعيد برلمان الطفل من خلال شورى الأطفال على أرض إمارة الشارقة والذي أسسه صاحب السمو حاكم الشارقة مبكراً ليكون حلقة من حلقات بناء الشخصية الوطنية القادرة على خدمة وطنها والمشاركة بروح التعاون للإسهام في البناء والتقدم.

بعدها جرى بحث أدوار لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي خلال الفترة المقبلة لاستكمال كافة الخطوات الرامية إلى تأسيس برلمان الطفل العربي بدولة الإمارات في إمارة الشارقة والمنهجيات الكفيلة بتحقيق اكتمال التأسيس تحت مظلة جامعة الدول العربية ومشاركة الدول الأعضاء.

وفي نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة بشكرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يوليه سموه من رعاية ودعم متواصل لاستضافة البرلمان على أرض دولة الإمارات بمدينة الشارقة، مؤكدة سعيها لاستكمال جهودها في إنشاء برلمان الطفل العربي ومشاركة أبناء وبنات الوطن في هذا البرلمان.