"الداخلية" تكرم "كهرباء الشارقة" لدورها في تطوير المشروعات ودعم مدرسة الشرطة الاتحادية

الشارقة 24:

كرّمت وزارة الداخلية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تقديراً لجهودها في التعاون وتطوير مشروعات البنية التحتية والدعم الدائم والمستمر لمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، وذلك خلال حفل تخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدين الـ 73، بحضور القادة العامون للشرطة بالدولة وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

وتسلم سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة درع وشهادة التكريم من الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية.



وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني في كافة البرامج التي تخدم المجتمع وتهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بدورهم المتميز في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي تدعم الارتقاء بالأمن والمجتمع من خلال فاعليات وبرامج واضحة ومحددة والحرص على تعزيز مبادرات وزارة الداخلية التي تحمل على عاتقها مسئولية توفير الأمن وغرس المواطنة، من خلال تنمية القدرات الذهنية والبدنية والنفسية للشباب، وتعزيز شعور الولاء والانتماء للوطن والمشاركة المجتمعية.

وأكد أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به كافة المناطق في الدولة يعتبر من المقومات الأساسية للتنمية والتقدم الذي تشهده البلاد في كافة المجالات، مشيداً بالمستوى الراقي الذي تتمتع به مدرسة الشرطة الاتحادية الذي يعتبر انعكاساً حقيقياً لجهود القائمين عليها، في إعداد الكوادر الوطنية؛ التي تتميز بالكفاءة والمهارات العالية.



وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة ملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وتعاونها مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في البرامج المختلفة التي تستهدف كافة فئات المجتمع، حيث إن مثل هذه البرامج ترتكز أساساً على تعزيز المواطنة وروح الانتماء، واستغلال الطاقات وتوجيهها في الاتجاه الذي يعود بالنفع على المجتمع.



وأشادت وزارة الداخلية بمساعي هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومساهماتها المستمرة لخدمة المجتمع، خاصة من خلال تقديم الدعم المستمر لمشروعات البنية التحتية والتوعية بالقضايا الحيوية ودعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبرامج التدريبية.