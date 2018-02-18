"التمكين الاجتماعي" تحقق أمنية طفل بقيادة طائرة

الشارقة 24:

في خطوة لتحقيق أمنيات أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ساهم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبالتعاون مع العربية للطيران وهيئة مطار الشارقة في تحقيق أمنية الطفل زايد جمال، حيث اختير لزيارة مقر طيران العربية، وتم اهداؤه زي الطيار وتحققت أمنيته بالجلوس في قمرة القيادة وتجربة قيادة الطائرة في جهاز محاكاة الطيران، ومن ثم دخوله طائرة حقيقية للتعرف على أجزائها.

ومنحت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة قيادة للطفل زايد جمال، تحقيقاً لاستمرار حلمه بالطيران وعضوية في برنامج براعم الطيارين.

وأشادت سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بجهود التمكين في دعم الأيتام وأسرهم وتقدمت بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذه المبادرة.

كما أثنت أم اليتيم زايد على المبادرة التي أتاحت الفرصة لابنها بأن يخوض هذه التجربة المتميزة وتحقيق أمنيته.

وقالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ما نسعى له في "التمكين" هو إعادة تأهيل شاملة للأيتام بأساليب هادفة لبناء شخصيات واعدة وقيادية.