سالم بن عبد الرحمن يزور فعاليات الابتكار بالشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

زار الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح الأحد، فعاليات الابتكار بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في معرض مشروعات الابتكار في المركز، والتي تضم ابتكارات الطلبة من جامعات الشارقة والقاسمية والجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية التقنية العليا، وكلية الأفق الأكاديمية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من مدارس منطقة الشارقة التعليمية، بالإضافة إلى منصات الهيئات الوزارية والدوائر والمؤسسات المحلية.



وحضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي جانب من ورش العمل المخصصة لطلبة الجامعات والمدارس التي تناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالابتكار في المجالات المختلفة والتقنيات الحديثة المستخدمة في مشاريع الابتكار المستقبلية.



كما كرم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي الفائزين الأربعة بـ "جائزة غرفة الشارقة للمبدعين" خلال حفل فعاليات المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات شهر الامارات للابتكار في الشارقة.

رافق رئيس مكتب سمو الحاكم كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعدد من المسؤولين بالوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والجامعات.