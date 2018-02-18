عماد أبو النصر: الخدمات الاجتماعية تشارك بـ 4 برامج مبتكرة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال عماد أبو النصر من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في تصريح لـ "الشارقة 24": "نشارك في شهر الإمارات للابتكار للكشف عبر 4 برامج وهي الرؤية الإلكترونية لخدمة أطفال المسجونين، واستخدام الآيباد في الدراسة الإلكترونية".

وأضاف أبو النصر: "أن البرنامج الثالث الذي تشارك به دائرة الخدمات الاجتماعية خلال فعاليات إمارة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار هو البرنامج الإلكتروني لتعليم أولياء الأمور كيفية تعليم أطفالهم كيف يقول "لا"، والبرنامج الرابع هو خدمات العلاج الطبيعي، ونشارك بـ 4 أجهزة علاج طبيعي للاستخدامات العلاجية لفئة كبار السن وفئات المجتمع الأخرى.