"شؤون البلديات" بالشارقة تشكل فرق عمل لتطبيق معيار استمرارية الأعمال

الشارقة 24:

بادرت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بعقد اجتماع مع ممثلي بلديات الإمارة التسع، بهدف مناقشة تشكيل فريق عمل في كل بلدية لتطبيق معيار إدارة استمرارية الأعمال الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

ويأتي الاجتماع الذي نظمته الدائرة بمقرها بصفتها عضواً في لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، وحرصها على قيام كافة البلديات العمل للوفاء بمتطلبات المعايير الموضوعة.

ويهدف إلى أن تكون جميع البلديات كجزء من مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات الحيوية قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع وليس في الأحوال العادية فقط، إنما مع الحوادث المفاجئة، وتأهيل منظومة العمل والكوادر لمراعاة تلك التحديات.

حضر الاجتماع كل من ممثلي البلديات: الحمرية، ومدينة الذيد، والمدام، ومليحة، ومدينة خورفكان، ومدينة كلباء ودبا الحصن.

وجرى خلال الاجتماع التعريف بكافة المفاهيم الأساسية لتطبيق معيار إدارة استمرارية الأعمال، بجانب الأهداف التي ترتكز عليها.

وفي هذا الإطار، صرح سيف عيسى الشامسي عضو لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة: "أن الغاية الرئيسية من عقد الاجتماع مع ممثلي بلديات الإمارة هي للتعريف بالمفاهيم الأساسية لتطبيق معيار إدارة استمرارية الأعمال، وتهيئة إدارات البلدية بضرورة تحديد الخدمات الحيوية التي تقدمها كل بلدية، والسعي إلى توحيد الإجراءات والمعلومات الأساسية المتعلقة بها لوضع الخطط الكفيلة باستمراريتها في حالة حدوث أي طارئ.

من جانبه، أشار سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إلى أهمية ما تطرحه الدائرة لكافة البلديات لتوحيد منهجيات وفق معايير الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإدارة استمرارية الأعمال في المؤسسات المختلفة بالدولة، وضمان عدم انقطاع خدماتها لأي سبب.