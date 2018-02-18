4 ورش تبحث الإبداع من منظور التفكير التصميمي في "المنتدى الدولي للابتكار"

الشارقة 24:

في إطار احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر الابتكار، استضاف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أمس السبت، منتدى الابتكار وريادة الأعمال بتنظيم جامعة الشارقة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 4 ورش عمل متنوعة ومختبر الابتكار، فضلاً عن ندوة حول الابتكار والإبداع في مجال السينما.

وذكرت الدكتورة أمل إبراهيم آل علي أستاذ بكلية إدارة الأعمال رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة: "أن ورش العمل والمختبر والندوة يركزون على تأصيل فكرة الابتكار والإبداع لدى الطلاب، باستخدام أحدث النظريات في هذا الشأن".



وأضافت: "أن ورشة العمل التي قدمتها الأستاذة رندة طاهر تناولت مجموعة من النقاط المتنوعة في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، ومنها التفكير التصميمي وثقافة الابتكار".



وأوضحت أن التفكير التصميمي طريقة استحدثتها وطبقتها جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية، يقوم على منهجية التصميم الابتكاري الذي يلبي احتياجات المجتمع.



وأضافت الدكتورة أمل إبراهيم: "تناولت الورشة الثانية التي قدمها الإعلامي محمد الزيتوني موضوع الابتكار في مجال الإعلام، الذي استهل الورشة بطرح سؤال مهم وهو كيف نبتكر أشياء متخصصة في الإعلام؟، لافتاً إلى أن الإعلام أساساً يقوم على الإبداع والابتكار".



وفي الورشة الثالثة، تناول السيد جاسم آل علي موضوع الابتكار وريادة الأعمال من منظور العمل الحكومي، حيث تحدث خلال الورشة عن واقع عمله بغرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيساً لشعبة تجار دبي وهي الفكرة الرائدة التي أطلقتها وتبنتها غرفة دبي لنقل الخبرات من رواد الأعمال إلى جيل الشباب، ونقل خبرته التي اكتسبها من عمله مع رواد الأعمال إلى الطلاب، ليقدم لهم نماذج متنوعة وتجارب مختلفة متميزة في عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنها البحرين، فضلاً عن التجارب المميزة في دولة الإمارات.



وفي الورشة الرابعة، استعرض الخبير الأسترالي ديفيد ماكسيل رئيس شركة كامباس الأسترالية تجربة مدينة كوينز لاند في تطوير بيئة الأعمال الناشئة، حيث قدم شرحاً حول المدينة وموقعها وما تتميز به عن المدن الأخرى وكيف كانت في السابق وماهي عليه الآن في بيئة الأعمال بأستراليا والعالم.



أما مختبر الابتكار ركز على إعطاء الطلاب فسحة من الوقت للاسترخاء في بيئة ابتكارية تشجع على الابتكار والإبداع.



ويضم المختبر الطلاب المشاركين في مسابقة غرفة الشارقة للمبدعين، بإشراف كاترينا كاستيلا وهي مدربة متطوعة من كلية التقنية العليا، والتي تتولى مسؤولية تدريب هؤلاء الطلاب على تطوير مشاريعهم لتكون هذه المشاريع جاهزة للعرض اليوم الأحد أمام لجنة التحكيم للجائزة.



واختتم اليوم الأول للمنتدى بندوة حول الابتكار والإبداع في صناعة السينما والإعلام، يحاضر فيها المخرج المصري المعروف خالد يوسف، حيث يتم تناول الموضوع من زاوية أن السينما هي المعبر عن الإبداع والابتكار في الجوانب الترفيهية.